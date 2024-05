I migliori ristoranti di Savona dove mangiare e bere bene

Ristorante

Ristorante SCRAP

‘Avanzo, scarto’, significa scrap in inglese. Un ristorantino contemporaneo nato sulla Darsena di Savona a settembre 2022, che lavora sul cibo in ottica sostenibile. Tenendo presenti però gusto e ricerca gastronomica. Tre soci appassionati di vini naturali e con buone esperienze in cucine di livello, e una sala con mise en place minimale e scaffali affollati di bottiglie. Il menu non segue la solita suddivisione tra portate, ma prevede ‘piattini’, ‘piatti’ e un percorso degustazione con 4 assaggi da condividere, a scelta del cuoco (60€). Scrap predilige materie prime poco ‘preziose’ e le lavora per valorizzarne le potenzialità, anche grazie a spunti tradizionali. Ad esempio focaccetta di patate ripiena di capretto con fiori di broccolo sottaceto (10€), cipolla di Savona fritta con limoni sotto sale e olive al forno (8€); poi tonnetto alla brace col suo fondo (25€), tortelli di prebuggiùn e prescinseua (22€) nonché ceci in zimino con totani alla brace (25€).