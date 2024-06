Dove mangiare il migliore minestrone genovese a Genova (anche estivo)

Osteria-Bistrot

A Cabannetta de Cianderlin

Siamo in presenza della classica trattoria genovese dove, però, tutto viene autoprodotto. Si tratta di una cucina casalinga, così come l’ambiente molto alla mano e privo di superflui fronzoli. Qui tutto è genuino, dal locale, al personale, fino, ovviamente, al cibo. Travolti dagli antipasti rigorosamente fatti in casa, si dovrà lottare per lasciare spazio al minestrone con pesto e scucuzzun, la pasta di semola ideale da servire con il piatto. Aperto solo nei fine settimana, è un luogo da non perdere per immergersi nella vera atmosfera genovese d’altri tempi.