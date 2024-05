16 focaccerie, ristoranti e panifici dove mangiare l’autentica Focaccia di Recco

Ristorante

Manuelina

Il ristorante Manuelina è un’istituzione dell’accoglienza a Recco dal 1885. Aperto come osteria — ha visto passare Montale, D’Annunzio ed Einstein — nel tempo è evoluto per diventare un locale raffinato, che però non dimentica la tradizione. Oggi ha all’attivo anche un albergo 4 stelle, e i gestori amano preparare piatti storici ma con tecniche di cottura e gusto per la presentazione moderni. Si dice che la signora Manuelina sia stata la prima a proporre alla sua osteria la Focaccia di Recco, che si fa ancora con la sua vecchia ricetta. Qui gli chef sanno trattare l’impasto come si deve, affinché — come dicono loro — non ‘si arrabbi’.