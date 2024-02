I 4 migliori cocktail bar di Genova

Cocktail bar

Il rilancio del centro storico genovese in termini di food and beverage passa da una delle tante creazioni nate dall’estro creativo di Davide Volterra, protagonista indiscusso della scena cocktail mixology genovese. Nel cuore pulsante della movida Lo Speziale è una realtà ormai consolidata divenendo un punto di riferimento del bere bene accogliendo un target che non conosce età. Ogni cocktail è miscelato con amari e liquori tipici del territorio genovese come l’amaro Camatti e l’amaro Santa Maria al Monte per far scoprire ad avventori locali e non le infinite potenzialità di questi tradizionali infusi spesso consumati lisci e dopo pasto. Il concept dello speziale si coniuga in un dialogo costante e sotto la stessa proprietà con la Negroneria Genovese, quattro passi più sotto in Via San Bernardo, dove si celebrano e si esaltano le ricette originali del cocktail per eccellenza attraverso combinazioni più o meno spinte di prodotti dalla qualità indiscutibile. La proposta alcolica, oltre ai classici drink, è ampliata da una parte food altrettanto originale che si muove intorno alla patata, rivisitata in ricette e creazioni gourmet.