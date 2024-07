Dentro il Mercato Orientale di Genova un ristorante di alta cucina apre una trattoria contemporanea

Il MOG, Mercato Orientale di Genova (ne abbiamo parlato qui) è per definizione il luogo di incontro di culture differenti, provenienti da ogni parte del globo. A mantenere vivo il legame con il territorio ci pensa Hostaria al Mercato, la versione informale di Hostaria Ducale, indirizzo di alta cucina già conosciuto da anni nel panorama genovese e italiani. I protagonisti di questo distaccamento rimangono invariati e le idee che animano questa nuova realtà provengono ancora da Enrico Vinelli, Daniele Rebosio e Alessio Silesu. Il risultato di questa metamorfosi è una trattoria contemporanea dove gustare i classici comfort food liguri in una location di pregio nel cuore di Genova.

La filiera locale e l’orto biologico

L’Hostaria al Mercato è “il fratello con meno pretese e piatti comfort di Hostaria Ducale”, dice Enrico Vinelli, patron delle due identità genovesi. Definirla bistrot non sarebbe totalmente corretto, meglio trattoria contemporanea. L’obiettivo è, infatti, quello di “diventare un punto di riferimento a livello locale, senza sfociare nel gourmet, riproponendo piatti classici della tradizione ligure, anche di nicchia, proiettandoli verso il futuro”. Per farlo si avvalgono della collaborazione dei banchi del mercato orientale di Genova, produttori locali che offrono merci a km 0.

L’apertura di Hostaria al Mercato

Il tocco di classe di un ambiente già di per sé elegante è dato dal piccolo orto biologico posto al centro della sala. Una sinergia con OrtoBee la rete di agricoltori genovesi che rifornisce i migliori ristoranti della città. Un segnale di attenzione e cura verso l’importanza delle materie prime che passa attraverso le aziende locali. Non è solamente l’orto a rendere Hostaria al Mercato un gioiello di design, ma anche gli arredi minimalisti e geometrici che ben si accostano alla mise en place pulita e priva di fronzoli, perché alla base del tutto resta la convivialità del pasto.

Daniele Rebosio alla guida della cucina

Il menu di Hostaria al Mercato è stato ideato da Daniele Rebosio, executive chef con all’attivo esperienze nei più prestigiosi ristoranti europei al fianco di chef del calibro di Alain Ducasse, Ferran Adrià e Davide Oldani. La proposta è realizzata dallo chef Jacopo Pasolini e rappresenta un racconto della Genova di altri tempi, vista con occhi attuali.

Cosa si mangia nel nuovo ristorante Hostaria al Mercato

A poche settimane dall’apertura possono già vantare dei piatti signature, i cavalli di battaglia che comprendono la sezione del menu Siamo Fritti. La narrazione ideale di una città dove gli ingredienti poveri sono stati sublimati fino a raggiungere la perfezione nel trittico di acciughe fritte, latte brusco e panissa. Con il coniglio alla carlona si vuole andare a riprendere quel piatto che, come suggerisce il nome, un tempo veniva preparato senza troppa cura, con semplicità e poche pretese. A Hostaria al Mercato anche una pietanza come questa si trasforma in qualcosa di più, non a caso è la più ordinata dalla carta.

L’incontro tra il fine dining e il bistrot

“Abbiamo scelto di chiudere tre sere a settimana Hostaria Ducale, per trasferire qui al MOG il personale e garantire un servizio di alto livello”, prosegue Vinelli. La fusione tra questi due concetti di ristorazione inizia da qui, dal non sacrificare nessuna delle due identità a discapito dell’altra. “Da Hostaria al Mercato proponiamo piatti più semplici, meno articolati e con costi inferiori, ma manteniamo gli stessi fornitori e lo stesso personale per poter dare a tutti la possibilità di provare la nostra esperienza senza rinunciare alla qualità”. Non scarseggiano i progetti futuri con l’idea di aprire le porte a matrimoni, banchetti e cene aziendali; “al MOG gli spazi non mancano, ci sono sale che ospitano fino a 100 persone e stiamo pensando di ampliare l’offerta esperienziale organizzando serate con i produttori vinicoli”. Le idee non mancano e sono rese possibili grazie al solido legame tra la gestione, la brigata e la sala. Proprio quest’ultima, guidata da Alessio Silesu, conta nel team anche Alessia Rivano, fresca di titolo di Emergente Sala, riconoscimento ideato dal critico Luigi Cremona. Estro ed esperienza si coniugano fino a creare un linguaggio gastronomico universale.