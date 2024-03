A Genova il cocktail bar dedicato al miele. C'è un po’ di nettare in ogni drink

Immaginate un locale dove ogni dettaglio ha le tonalità del giallo e del nero. Appurate, poi, che tutti i drink presenti sul menu contengono miele. No, non siete in un cartone animato, ma al The Honey Bar di Genova. Qui, in mezzo ai vicoli, è nato nel 2016 questo nuovo centro per amanti del mondo mellifero. E tutto questo si deve alla passione di Gennaro Acampora.

Dalla movida genovese, alla campagna della Valpolcevera

Come spesso accade quando i ritmi della città diventano troppo frenetici, anche a Gennaro Acampora la vita mondana di Genova e del suo primo, storico locale Panta Rei ha iniziato ad andare stretta. Nel 2014 decide di accantonare questa fase per dedicarsi alla sua passione: la produzione di miele.

È la Val Polcevera che lo accoglie nella sua campagna, ideale per svolgere quest’attività che nel giro di poco tempo inizia a dare grandi soddisfazioni. Quando, però, nell’indole di un individuo è intrinseca la voglia di stare in mezzo alle persone, non c’è alveare che tenga. “Quindi sono tornato dopo due anni a Genova, dove ho aperto The Honey Bar” racconta Gennaro a CiboToday, grazie a il binomio frutto di una congiunzione astrale perfetta. “Il modo migliore per tornare alla città, senza dover rinunciare alla calma bucolica della campagna”.

Cosa aspettarsi dal The Honey Bar a Genova?

La risposta sintetica è sicuramente: tante sorprese. Volendo argomentare possiamo addentrarci un po’ più a fondo nella personalità del suo ideatore. Gennaro Acampora è un bartender molto apprezzato, ma è a che un produttore Genova Gourmet. “Si tratta di un marchio riconosciuto dalla Camera di Commercio di Genova e conferito a coloro che si contraddistinguono per il merito di riqualificare e promuovere i prodotti locali”, ci spiega. Al The Honey Bar si assiste a un rispetto del territorio che comprende ogni fase della lavorazione, dal miele autoprodotto fino all’utilizzo solamente di gin autoctoni.

Un aperitivo qui ha tutto il sapore della Riviera con taglieri e panini dal gusto tipicamente ligure. Da non perdere i signature cocktail come il Negroney a base di gin, Campari, Idromele e Camatti o il Moskoney Mule con vodka, lime, miele di castagno e ginger beer. Il costo delle bevande varia dai 4 ai 12 euro, con selezioni stagionali e dedicate a diversi periodi dell’anno. La produzione di Gennaro conta altri pezzi forti: il rum e la grappa al miele, ottimi da degustare in purezza per coglierne tutti i tratti aromatici, ma niente male anche in un rum cooler in versione mielata.

The Honey Bar si espande e apre al Mercato Orientale

Si era già capito che a Gennaro Acampora non piace stare con le mani in mano. “Per questo ho deciso di allargare le vedute e di aprire un banco al Mercato Orientale a Genova”. Reduce dalle sue esperienze in mercatini itineranti, l’idea di porre un punto fisso nella sua città è stata molto semplice da prendere creando un luogo dove poter vendere tutti i prodotti, dalle birre al miele alle caramelle, fino alle gustose salse barbecue, senape e maionese aromatizzate al polline e miele. “Non ho accantonato l’idea di riprendere le visite guidate in azienda perché resta grande la voglia di riportare le persone a contatto con la natura attraverso esperienze dirette”, questo è il desiderio di Gennaro. In attesa dell’inaugurazione ufficiale del negozio non resta che godersi uno dei suoi drink, Illuminati dalle luci soffuse delle candele in cera d’api e accompagnati dalla voglia di un mondo fatto di miele e dolcezza.