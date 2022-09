Spese condominiali di inquilino e proprietario: qual è la giusta spartizione

Spesso, nella ripartizione delle spese condominiali tra inquilino e proprietario, è la confusione a regnare sovrana: non è chiaro chi deve pagare quando si ha a che fare, ad esempio, con una serratura nuova di zecca oppure con la manutenzione dell’ascensore.

In realtà il codice civile è molto chiaro da questo punto di vista. Secondo l’articolo 1576, “Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore”.

In estrema sintesi, le spese considerate di ordinaria amministrazione sono a carico dell’inquilino, mentre quelle di straordinaria amministrazione sono competenza del proprietario. Per fare ancora più chiarezza, bisogna prendere a riferimento la tabella che è stata preparata dalle associazioni a tutela dei proprietari e degli affittuari.

Quali sono le spese a carico dell’inquilino:

Si è già detto che l’inquilino è colui a cui spetta il pagamento delle spese di ordinaria amministrazione. Ma cosa si intende con questo termine? Si tratta dei pagamenti necessari in caso del normale e naturale deterioramento di un bene, mentre il proprietario, di norma, dovrebbe occuparsi dei deterioramenti fortuiti. Le spese a carico dell’inquilino, dunque, sono le seguenti:

Spese per luce, acqua, gas, aria condizionata, riscaldamento

Spese per la pulizia all’interno dell’appartamento

Spese per la fornitura di servizi comuni nel condominio

Spese per l’ordinaria manutenzione dell’ascensore

Le spese del proprietario: quali e quante sono

A carico del proprietario ci sono i pagamenti che non sono ricompresi nella cosiddetta “piccola manutenzione”, a partire da quelle attività che riguardano gli spazi comuni e i condomini. Anche in questo caso si può fare un elenco delle varie voci:

Spese per la manutenzione straordinaria delle facciate, dell’impianto elettrico, di quello idrico o del gas

Spese necessarie per sostituire un rubinetto in bagno oppure in cucina, ma anche quelle per sostituire la caldaia

Spese per la ristrutturazione o rifacimento del pavimento di casa

Spese per riparare porte, finestre, telai e le varie componenti della serranda

Spese per installare o cambiare un cancello

Spese per l’impianto di illuminazione

Spese per risistemare il tetto e rimettere in sesto gli intonaci

Spese per installare l’impianto della tv

Le responsabilità in fatto di pagamenti

A questo punto ci si può chiedere: chi è responsabile per tutte quelle spese che non sono state effettuate? La responsabilità unica nei riguardi del condominio per mancanze, ritardi e quant’altro è sempre del proprietario, come avviene in qualsiasi caso di mancato rispetto del regolamento condominiale. Questo vuol dire che la responsabilità dello stesso proprietario è anche legale, nell’ipotesi in cui non dovesse esserci la spesa da parte dell’affittuario.

Oltre al già citato Codice Civile, c’è una legge specifica che si occupa di queste spese, la 392 del 1978, la cosiddetta “Disciplina delle locazioni di immobili urbani”. Si tratta di 85 articoli dedicati appunto alla locazione di immobili, gli oneri a carico di inquilini e proprietari e i risarcimenti danni eventuali.

Prodotti online

I contratti di locazione ad uso abitativo e locazione breve

Agenda dei conti di casa

L'eco kakebo. Il quaderno dei conti di casa