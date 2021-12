Come funziona la stufa a pellet e come capire se brucia correttamente

Efficienza, risparmio e sicurezza sono i tre requisiti principali di cui tener conto, quando si parla di riscaldamento: in questo senso la stufa a pellet è un eccellente compromesso. Ha in fatti in sé tutte queste caratteristiche e rappresenta una delle soluzioni migliori sul mercato.

È sicuramente facile da utilizzare ma importante capire bene le poche regole per farla funzionare in modo corretto.

Stufa a pellet: come funziona

La stufa ha come sistema di combustione il pellet, un materiale naturale formato dalla segatura del legno, fatta essiccare e compressa in piccoli cilindri con l’aiuto della lignina.

Il combustibile si trova all’interno di un serbatoio e viene prelevato dalla coclea nella quantità necessaria che serve per scaldare, a questo punto l’aria forzata trasforma la combustione in calore, mentre i fumi prodotti vengono espulsi da un ventilatore. Inoltre, ad assicurare il corretto funzionamento della stufa ci pensa la centralina elettrica.

Come capire se la stufa a pellet funziona bene

La stufa a pellet è perfetta per scaldare grandi e piccoli ambienti, ma per farlo deve funzionare correttamente. Per essere sicuri che non ci siano problemi ci sono dei segnali chiari come:

Riscaldamento: la stufa scalda bene sia quando è a pieno regime, sia quando è al minimo

Assenza di fumo: se nelle stanze non ci sono residui di fumo, vuol dire che la stufa non ha problemi

Fiamma viva: in una stufa che funziona correttamente la fiamma è gialla ed è costante. Se invece è debole o va verso l’altro, è bene controllare se la guarnizione aderisce alla porta o se il cassetto della cenere è bloccato

Vetro pulito: con la cenere e il calore il vetro può sporcarsi, ma se è eccessivo e ad esempio se non riusciamo a vedere all’interno, allora bisogna chiamare un tecnico. Inoltre per farlo tornare come nuovo è sufficiente usare la cenere, basterà strofinarla sulla superficie e in pochi minuti brillerà

Completa combustione del pellet: se il materiale brucia completamente vuol dire che non ci sono problemi, altrimenti se rimangono dei pezzi, probabilmente il tiraggio non funziona bene e deve essere controllato o pulito. Inoltre, è importante acquistare sempre pellet di qualità e certificato

Manutenzione costante: una volta l’anno è necessario pulire la camera di combustione e lo scarico dei fumi

