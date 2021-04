Piccioni, la sicurezza a Genova dal 1946

Piccioni Fichet è il leader genovese dei prodotti e dei servizi per la sicurezza della casa, l’agenzia esclusivista per i prodotti Fichet per la Liguria dal 1946. Point Fort Fichet è il marchio che dal 1825 lavora a soluzioni di sicurezza per casa e imprese. Da sempre precursori di idee innovative che hanno anticipato e ancor oggi anticipano il mercato. La rete di riferimento Fichet conta attualmente più di 400 specialisti in Europa che garantiscono qualità e servizi degni di un leader presente con serietà e professionalità sul mercato da molti anni.

La società Piccioni si posiziona al vertice del comparto della sicurezza per affidabilità e qualità. Quando si parla di sicurezza della casa si tocca un argomento molto importante e si tratta di valutare investimenti che devono necessariamente durare nel tempo. Nella scelta di porte e finestre è fondamentale puntare con decisione sull’affidabilità, valutando con attenzione il rapporto tra qualità e prezzo, senza farsi abbagliare da “prezzi civetta” che spesso nascondono brutte sorprese. Ad esempio acquistando prodotti di scarsa qualità, magari provenienti da paesi dell’Est o dalla Cina, spesso quest’ultimi hanno spese aggiuntive per installazione, trasporto, manutenzione, finiture, garanzie e accessori.

Quando si parla di Porte Blindate non basta la “solidità” della stessa, infatti se la Porta non ha una Serratura all’altezza di evitare che mani abili a scassinare, manomettere o distruggere possano penetrare, l’efficacia di questo presidio è veramente poco efficace.

Ecco perché Fichet ha sviluppato una serrature di ultima generazione che si sfrutta il cilindro Fichet F3D, offrendo un’ineguagliabile resistenza all’effrazione.

Ci si può recare nel punto vendita di Via Brigata Bisagno 41 rosso, in modo da toccare con mano la qualità

delle proposte Piccioni Fichet. Non solo porte blindate: Piccioni Fichet tratta anche altri prodotti, come serramenti Schüco, casseforti

ed altro, per saperne di più potete inoltre visitare il sito internet.