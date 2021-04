Le migliori scope elettriche per pulire casa: la guida 2021

Sappiamo bene quanto è importante avere la casa in ordine e pulita. Ma purtroppo non sempre è possibile: tra impegni vari, lavoro, e magari la cura dei bambini, riuscire a stare dietro a tutte le faccende diventa veramente difficile.

Dunque ogni tanto è bene farsi aiutare dalla tecnologia, con gli ultimi elettrodomestici disponibili sul mercato.

E allora parliamo di pulizia dei pavimenti: mentre la lavapavimenti e la lavavetri ci aiutano ad avere finestre e pavimenti sempre puliti e splendenti, l’aspirapolvere è senz'altro molto utile per raccogliere sporco, briciole, polvere e peli degli animali domestici.

Perfetta alleata nei lavori domestici, la scopa elettrica è venduta in tantissime tipologie: con o senza filo, con o senza sacchetto, con tecnologia ciclonica o super accessoriata.

Ma come scegliere il modello giusto? Bisogna basarsi su diversi fattori come la potenza, la grandezza, il sistema di filtraggio.

Ecco una piccola guida con i modelli più recenti e adatti a ogni evenienza.

Rowenta Air Force: scopa elettrica per pulire tutti i pavimenti

È possibile pulire casa in poco tempo grazie a questa scopa elettrica senza filo. La spazzola di aspirazione Power Slim Vision permette una pulizia profonda su tutti i tipi di pavimenti. Con le sue luci a led, la spazzola motorizzata permette di illuminare anche gli angoli più bui per un risultato impeccabile. In un attimo riuscirete a rimuovere la polvere anche sotto i mobili.

La batteria a litio ha un'autonomia di 30 minuti ed è supportata dal motore Power Boost che offre una potenza di pulizia con un design leggero, compatto ed ergonomico.

Completano l'opera 2 spazzole con setole morbide per aspirare tavoli, scale, soffitti e dalla bocchetta a lancia piatta per fessure e angoli, la casa sarà sempre pulita.

Pro. Pulisce facilmente grazie ai diversi accessori in dotazione e alla potenza di aspirazione.

Contro. Per alcuni utenti la plastica degli accessori è un po’ sottile.

Scopri di più su Amazon

Hoover: scopa elettrica con funzione 2 in 1

L'ideale per chi ha animali domestici: sapppiamo bene che Micio e Fido riescono a dare grande affetto ai loro proprietari, ma nello stesso tempo diffondono una gran quantità di peli in giro per casa, e non sempre sono così facili da rimuovere.

Con la scopa elettrica Hoover 2 in 1 e i suoi accessori si avrà il massimo risultato anche quando in casa ci sono cani o gatti. Dotata di Mini Turbospazzola, è ideale per rimuovere in profondità i peli di animali da divani e poltrone. La scopa senza cavo, confortevole e flessibile, durante l’utilizzo riesce a soddisfare ogni tipo di esigenza.

Ha anche un aspirabriciole integrato che la rende l'ideale per pulizie quotidiane di tutte le superfici, sopra i mobili, e per raggiungere gli spazi più stretti.

La batteria è a litio ricaricabile con questo aspirapolvere è possibile pulire casa con un’autonomia di 25 minuti. Una volta scarica, bastano poche ore ed è subito pronta all’utilizzo. Finito di pulire casa, non dovete fare altro che riposizionarla nel suo supporto a muro in attesa del prossimo utilizzo.

Pro. L’utilizzo è semplice e intuitivo.

Contro. Non ha l’attacco al muro con carica automatica.

Scopri di più su Amazon

Ariete: scopa elettrica leggera con filo

Si tratta di una scopa elettrica leggera con il corpo slanciato, pensata per chi è alla ricerca di un modello classico con filo, ma che abbia anche alte prestazioni tecnologiche. Il modello dall’impugnatura ergonomica permette di muoversi agevolmente in tutti gli spazi, riuscendo a raggiungere ogni punto della casa.

C'è Il modello 2 in 1 che consente di utilizzarla sia come scopa verticale, sia come aspirapolvere portatile. Inoltre, la tecnologia ciclonica permette di eliminare polveri, acari e batteri dalle superfici di casa, mentre il filtro Hepa trattiene le micro polveri all'interno del serbatoio. Perfetta se in casa ci sono soggetti allergici a pollini o animali domestici, tanto da diventare un alleato irrinunciabile per le pulizie domestiche quotidiane.

Pro. Silenziosa e leggera, con un serbatoio semplice da rimuovere.

Contro. Ha pur sempre il filo che ingombra un po’ durante le pulizie.

Scopri di più su Amazon

La scopa elettrica giusta: come riconoscerla

In definitiva, come possiamo scegliere la scopa elettrica che fa per noi? Ecco le caratteristiche indispensabili da guardare:

Struttura e praticità

Le scope elettriche che si trovano in vendita sono caratterizzate da una struttura compatta e leggera. Il peso è uno degli aspetti più importanti perché in caso di appartamento grande ci vorrà tempo per pulirla, quindi è indispensabile avere un apparecchio facile da utilizzare e poco pesante.

Nel caso in cui abbiate una casa di piccole dimensioni, si può acquistare un modello che non ingombra troppo e facile da conservare: in questo caso meglio scegliere quelle che si reggono in piedi da sole.

Il design deve essere armonioso, ma parliamo di praticità: non sottovalutiamo l’importanza della spazzola, che si deve adattare ad ogni superficie, raggiungere anche gli angoli più difficili, ma soprattutto essere in grado di rimuovere la polvere sotto i mobili bassi.

Potenza e alimentazione

Le scope elettriche possono essere alimentate sia a batteria che con presa elettrica. Se quest’ultima assicura un utilizzo costante e duraturo, la prima è decisamente più pratica perché permette di muovervi liberamente in casa senza l’ingombro dei fili.

Solitamente le batterie possono essere a ioni di litio o a nichel. Le prime conservano una potenza costante anche quando stanno per scaricarsi, quelle a nichel riducono la capacità poco alla volta e inoltre la durata della carica diminuisce nel corso del tempo.

Scopa elettrica con o senza sacchetto

Ci sono le scope elettriche con sacchetto e con serbatoio ciclonico, entrambe hanno caratteristiche differenti, vediamole:

- Scopa elettrica con sacchetto

È generalmente più economica e ha una capacità maggiore nel contenere la sporcizia, ma ha bisogno di maggiore energia per funzionare al meglio. Inoltre, man mano che si il sacco si riempie perde la forza di aspirazione. I sacchetti una volta pieni devono essere sostituiti diventando un costo continuo.

- Scopa elettrica con serbatoio ciclonico

Questo modello si basa su un flusso d’aria a spirale che permette di avere un’elevata efficienza. Anche se meno capiente, non ha costi continui rispetto a quella con sacchetto.

Paura di sporcarvi? Niente panico: negli ultimi anni il serbatoio è diventato sempre più semplice da svuotare tanto che adesso la polvere non entra in contatto con le mani.

Filtri

Entrambe le tipologie sono dotate di un sistema di filtraggio su due livelli. Con il primo i detriti di grandi dimensioni come capelli, sassolini rimangono impigliati in una trama fitta. Il secondo trattiene le particelle più piccole ed evita che vengano rimesse in circolo nell’aria.

Occorre fare attenzione alla tipologia di filtro perché ci dice quanto l'apparecchio aspirerà: i modelli di fascia alta ci sono quelli dotati di un terzo sistema di filtraggio detto Hepa (High-Efficiency Particulate Air). Ideale per i soggetti allergici riesce a trattenere particelle dal diametro di 0,3 micron o superiore. Inoltre, è fornito di un filtro antiodori ai carboni attivi.

Accessori

Nella scelta della scopa elettrica bisogna fare attenzione anche agli accessori che completano la confezione. I più comuni sono:

spazzola per tappeti cattura la polvere depositata tra le fibre;

spazzola per parquet pensata per un pavimento delicato, riesce a catturare la polvere senza rovinare la superficie;

bocchetta a lancia è ideale per rimuovere lo sporco negli angoli difficili da raggiungere;

bocchetta per imbottiti è pensata per divani, sedie e materassi che possono accumulare all’interno polvere e allergeni, la spazzola con forma a T li rimuove facilmente.

Aspirapolvere senza fili, l'elettrodomestico per una casa pulita e in ordine

Jimmy JV35: la recensione di un aspirapolvere con sterilizzazione UV

Recensione Jimmy JV65: una scopa elettrica senza filo ricca di accessori e dalla lunga autonomia

Electrolux Pure Q9, l’aspirapolvere per pulire in modo semplice e veloce, la nostra prova

Jimmy JV83: la recensione di una versatile scopa elettrica senza filo

Rowenta Air Force Flex 560 Animal l’aspirapolvere per un appartamento pulito anche se in casa ci sono animali: l’abbiamo provata per voi