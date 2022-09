Come conservare a lungo il cibo in frigorifero

Il frigorifero è uno di quegli elettrodomestici sempre presenti in ogni casa. Permette di conservare a lungo il cibo ma l’efficienza dell’apparecchio spesso non basta per assicurare prodotti sempre freschi. Per conservarli al meglio, ecco alcuni trucchi fondamentali che permettono di evitare gli sprechi e proteggere la nostra salute.

Regola numero uno: fare attenzione alla temperatura

Il cibo per durare nel tempo deve essere conservato alla giusta temperatura, ovvero 4 gradi nelle zone più fredde del frigorifero e circa 6 gradi nella porta laterale. Per far sì che questa si mantenga costante nel corso dell’anno, bisogna fare attenzione a ridurre i gradi in estate e aumentarli in inverno.

Conservare il cibo nel frigorifero, ecco come farlo

Prima di capire come sistemare il cibo all’interno del frigo, è importante conoscere alcune regole come, ad esempio, quella di non sovraccaricarlo riempiendolo eccessivamente. I prodotti devono essere conservati all’interno dei contenitori, preferibilmente di vetro ed ermetici, per evitare la contaminazione. Infine, non bisogna mai inserire il cibo caldo all’interno dell’apparecchio, per evitare sbalzi di temperatura.

Per far durare gli alimenti a lungo bisogna sistemarli nel modo corretto:

Ripiano in alto : essendo la parte meno fredda, è ideale per yogurt, latticini, salse o marmellate

: essendo la parte meno fredda, è ideale per yogurt, latticini, salse o marmellate Ripiano centrale : qui la temperatura aumenta, andando dai 4 ai 6 gradi, adatta quindi per la conservazione di tutti quegli alimenti che dopo l’apertura devono essere conservati nel frigo, ma anche per il cibo cucinato o i salumi

: qui la temperatura aumenta, andando dai 4 ai 6 gradi, adatta quindi per la conservazione di tutti quegli alimenti che dopo l’apertura devono essere conservati nel frigo, ma anche per il cibo cucinato o i salumi Ripiano in basso : zona più fredda del frigo, qui la temperatura si aggira sui 2° C e vanno conservati gli alimenti deperibili come il pesce e la carne che devono essere conservati per non più di 48 ore

: zona più fredda del frigo, qui la temperatura si aggira sui 2° C e vanno conservati gli alimenti deperibili come il pesce e la carne che devono essere conservati per non più di 48 ore Cassetti : insieme al ripiano in alto, è la zona meno fredda, infatti si hanno circa 8/10 gradi: per questo è indicata per la verdura e gli ortaggi che vanno inseriti senza essere lavati per non rischiare che l’acqua residua formi la muffa

: insieme al ripiano in alto, è la zona meno fredda, infatti si hanno circa 8/10 gradi: per questo è indicata per la verdura e gli ortaggi che vanno inseriti senza essere lavati per non rischiare che l’acqua residua formi la muffa Porta: questa è la zona più calda del frigorifero, per questo bisogna posizionare tutti quegli alimenti che hanno bisogno di stare in fresco e non devono essere conservati, come ad esempio le uova, il burro e le bevande

