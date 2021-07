Blatte in casa: come eliminarle in modo naturale

Le blatte possono invadere casa e mettere a rischio la nostra salute, ecco tutti i trucchi per eliminarle

Le blatte sono insetti sgradevoli che possono trasmettere malattie e se invadono la nostra cucina, contaminare il cibo.

Questi insetti escono soprattutto nelle ore notturne e si nascondono in ogni angolo della casa, amano rifugiarsi in posti come:

Mobili di legno e in particolare nelle fessure

Tubi di scarico della cucina

Tubi del bagno

Impianti a gas

Sotto gli elettrodomestici come il frigorifero, il forno e il microonde

Contenitore della spazzatura

Per evitare di avere la casa invasa dalla blatte è importante pulire sempre la cucina e il bagno facendo attenzione a spazzare i pavimenti da residui di cibo e capelli, poiché rappresentano il loro nutrimento.

Nel caso in cui questi insetti hanno evaso casa vediamo i metodi migliori per eliminarle.

Eliminare le blatte con metodi naturali

Il metodo più veloce per liberarci delle blatte è l’utilizzo di insetticidi, ma questi prodotti sono tossici e contengono elementi chimici che potrebbero avere delle ripercussioni sulla salute dei più piccoli o degli animali domestici.

In alternativa si può ricorrere a metodi naturali come:

Alloro: utilizzarlo è molto semplice, non dobbiamo fare altro che posizionare alcune foglie di alloro nei posti in cui pensiamo possano nascondersi le blatte e in poco tempo si allontaneranno perché non amano l’odore. La pianta è efficace anche contro altri insetti;

Aglio: il suo odore caratteristico in alcuni casi è sgradito non solo agli uomini, ma anche alle blatte, quindi basterà posizionare alcuni spicchi dove abbiamo visto gli scarafaggi e in pochi minuti con ci saranno più. Nel caso in cui la loro presenza è insistente si può realizzare una miscela composta da 10 grammi di aglio tritato e un litro di acqua. Dopo aver lasciato il composto macerare per 24 ore, non dobbiamo fare altro che inserirlo in una confezione spray e spruzzarlo nella zona interessata;

Rosmarino: la pianta che arricchisce e da una marcia in più ad ogni piatto, in realtà non piace alle blatte. Sistemando un rametto nei punti critici, non solo gli insetti si allontaneranno, ma si diffonderà un gradevole aroma;

Cipolla: associata all’acido borico in polvere è tra i rimedi più efficaci. È sufficiente tritare la cipolla finemente, aggiungere mezza tazza di farina, un po’ di birra o acqua, un cucchiaino di zucchero e 4 di acido borico in polvere. Una volta mescolati si creerà una pasta da mettere nei punti in cui ci nascondono le blatte;

Borace: l’ingrediente naturale è utilizzato spesso per produrre saponi per biancheria, basterà spargerlo dove sospettiamo possano nascondersi le blatte e verranno eliminate in poco tempo;

Erba gatta: amata dai felini, non piace alle blatte per questo possiamo posizionarla sul balcone o sui davanzali delle finestre, in alternativa possiamo sistemarla nelle zone in cui si nascondono gli insetti;

Olio di Neem: la sostanza naturale ha un odore molto forte mal tollerato dagli scarafaggi, sono sufficienti poche gocce su batuffoli di ovatta posizionate in punti strategici e le blatte saranno un lontano ricordo;

Bicarbonato: il prodotto dai mille usi, è efficace anche contro questi insetti se lo misceliamo allo zucchero. Le blatte saranno attratte da quest'ultimo ingrediente e mangeranno il composto, per loro letale;

Sapone di Marsiglia: anche questo sapone ha una profumazione sgradita agli insetti. Sciolto all’interno di acqua tiepida potrà essere spruzzato sui mobili o negli scarichi per allontanare le blatte.

