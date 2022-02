Dividere gli ambienti di casa con soluzioni low cost: idee e consigli

Quando si parla di arredo una delle soluzioni più adottate è ormai l’open space. Questa nuova tendenza di design permette di creare un ambiente più spazioso nel caso di appartamenti piccoli, oppure consente di condividere del tempo con la famiglia anche se si è impegnati in attività differenti.

Non di rado, però, si ha bisogno di un po’ di privacy: non c'è nulla di male nel volersi concedere un momento di relax o nel doversi concentrare sul lavoro.

Per fortuna, per riuscire a suddividere un unico spazio in più ambienti spendendo poco le soluzioni low cost non mancano.

Tende e tessuti per dividere gli spazi

Nei monolocali spesso si ha bisogno di suddividere la zona giorno da quella notte, e la soluzione che racchiude al meglio costi ridotti e un risultato di design sta tutta nell’utilizzo sapiente delle tende.

Leggere, trasparenti o in tessuto, possono essere fissate al soffitto con un ingombro ridotto e senza appesantire troppo l’ambiente. Versatili e pratiche, sono una soluzione reversibile, che permette di creare un ambiente sempre diverso in base alla stagione o alle mode del momento.

In inverno quando la luce non riesce ad illuminare efficacemente gli interni, possiamo scegliere quelle in tessuto leggero o trasparente perché permetteranno alla poca luce disponibile di filtrare attraverso il tessuto e illuminare gli spazi. Se invece, abbiamo bisogno di privacy possiamo scegliere tessuti come il velluto nelle tinte del momento o nei colori che ci rispecchiano meglio per esprimere in pieno la nostra personalità.

Pareti semitrasparenti: una soluzione poco impattante

La luce naturale permette di valorizzare gli arredi della casa, per questo si devono adottare soluzioni che riescano ad unire design e budget. Se non siamo amanti dei tendaggi, allora un’altra soluzione low cost è scegliere una parete in policarbonato.

Il materiale leggero e poco costoso ha un effetto semitrasparente che assicura la giusta intimità, senza sacrificare la luminosità. Basta montare il pannello su un telaio di legno o di alluminio e il gioco è fatto, resta solo da decidere se vogliamo ricreare una parete fissa oppure scorrevole da utilizzare in base alle esigenze.

Parete mobile: libreria

Amiamo i libri, ma non sappiamo più dove posizionarli in casa? La libreria diventa l’elemento d’arredo indispensabile che assume anche un altro valore. Oltre ad essere utile per conservare i volumi preferiti, può diventare una comoda parete per suddividere gli spazi in casa.

Se abbiamo un budget alto, la scelta migliore è quella su misura in legno, in alternativa anche quella in cartongesso può essere il giusto compromesso. Il costo del materiale basso e la sua versatilità permettono di creare un elemento d’arredo che rispecchia in pieno le nostre esigenze. La soluzione migliore è quella a scacchiera da posizionare al centro della stanza. Oltre ad essere economica, permette di far passare la luce e di creare due ambienti distinti.

I mobili per delimitare gli spazi

Nei monolocali la possibilità di lasciare libera la fantasia è difficile, non si ha molto spazio per scelte diverse, ma i mobili possono essere l’alternativa giusta. Questi possono dividere lo spazio ed in più sono anche funzionali. Ad esempio il mobile contenitore riesce a racchiudere al suo interno oggetti di uso quotidiano e se optiamo per quello alto fino al soffitto può trasformarsi in una parete mobile.

Lo stesso risultato si può avere costruendo una struttura in ferro o materiali versatili come il legno. Lo scaffale, simile ad una libreria bifacciale può essere completato da piante e vasi di fiori in grado di creare un giardino verticale perfetto per delimitare l’ambiente.

Vetrate per dividere gli ambienti e illuminare

Il vetro è versatile, luminoso ed in grado di arricchire ogni stanza. Se siamo affascinati dallo stile industrial, possiamo costruire una parete in vetro con profili in ferro. Nel caso in cui abbiamo un budget davvero ridotto, possiamo sostituire questo materiale con il legno e creare delle piccole cornici in cui inserire vetro sintetico, che ha un effetto molto simile al vetro tradizionale, ma con un costo contenuto.

