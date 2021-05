Ecobonus 110 Infissi: quando scatta, come far rientrare i lavori nelle agevolazioni

Abbiamo parlato dell'Ecobonus 110%, ed è bene sapere che la detrazione maggiorata al 110% vale anche per la sostituzione degli infissi così come per tutta una serie di interventi "minori" che perl, se effettuati nell'ambito di lavori più ampi, possono rientrare nel bonus.

Ciò è molto conveniente perché, normalmente, i lavori per la sostituzione di porte e finestre rientrano nelle detrazioni dell 50%, ma questa volta fino al 31 dicembre 2021 sarà possibile accedere al 110%.

I lavori "trainanti"

Ma, come abbiamo detto, per far rientrare la sostituzione dei serramenti nel superbonus, bisogna che siano inclusi in una serie di lavori "trainanti" come:

sostituzione dell’impianto di climatizzazione;

isolamento termico;

misure antisismiche.

I lavori "minori" che però possono rientrare nel superbonus

Nell'ambito di queste ristrutturazioni, possono rientrare nel superbonus 110% anche una serie di lavori minori. Vediamoli insieme:

Fornitura e installazione di finestre e infissi

Fornitura e installazione di tende da sole

Fornitura e installazione di porte di ingresso

Integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati

Ci sono inoltre alcune condizioni per far rientrare anche questi lavori nel bonus: