Case da sogno: villa storica in vendita a Quinto

In via Fabio Filzi, nel levante genovese, è in vendita una bellissima villa storica.

Si tratta di una villa dei primi del ‘900 con vincolo monumentale, adibita a struttura sanitaria con ben 16 autorizzazioni sanitarie per chirurgia plastica/ estetica ricostruttiva, pediatria, anestesiologia, odontoiatria, neurochirurgia (solo visita) chirurgia generale, chirurgia ginecolocica, chirurgia ortopedica, chirurgia vascolare, gastroenterologia, oculistica, otorinolaringoiatria, urologia, chirurgia maxillo-facciale. Il blocco operatorio è autorizzato alle anestesie generali.

La palazzina mozzafiato è proposta sul sito specializzato Idealista. Mozzafiato anche il prezzo: più di 5 milioni di euro.