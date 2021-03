Case da sogno: Paraggi, in vendita villa sul mare con parco e ascensore panoramico in cristallo

È una casa decisamente da sogno, e anche il prezzo, tranne che per pochi fortunati, lo è: siamo via di Paraggi, a Portofino, dove è in vendita una lussuosa villa unifamiliare con vista direttamente su una delle baie più famose d'Italia.

Infatti la villa, in vendita su Immobiliare.it, immersa nel verde, è in posizione unica e dominante nell'insenatura di Paraggi. Recentemente ristrutturata, ha una superficie di 320 metri quadri e si sviluppa su tre piani con ampie zone giorno dalle quali si gode di un’incantevole vista mare sospesa tra cielo e terra. Fiore all’occhiello della casa la rara loggia in pietra affacciata sul giardino. E anche l'ascensore panoramico in cristallo. A completare la proprietà (collegata ai box a livello strada) un parco di 15mila metri quadri.

Il tutto nella cornice di Paraggi, baia tra Santa Margherita Ligure e Portofino. La spiaggia di Paraggi è un'attrazione turistica nota per le sue acque blu cristalline. La spiaggia di Paraggi è un luogo di pesca e un'attrazione popolare per i turisti perché è l'unica spiaggia di sabbia vicino a Portofino. Paraggi è una spiaggia pubblica, ma dispone anche di stabilimenti balneari privati, così come molte altre spiagge della Riviera. Dalla spiaggia, tra l'altro, si possono vedere le case vacanza di Dolce e Gabbana e di Pier Silvio Berlusconi, figlio di Silvio Berlusconi.

Per il prezzo di questa stupenda villa, la cifra si aggira intorno ai 15 milioni di euro.