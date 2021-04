Case da sogno: villa ottocentesca a Sant'Ilario con piscina e vista sul golfo

Per la rassegna che esplora le case da sogno più lussuose di tutta la Liguria, spostiamoci sulla collina di Sant'Ilario, nominata già da Fabrizio De André nella sua "Bocca di Rosa", dove è in vendita una villa indipendente con vista sul golfo.

La villa si presenta sobria e contenuta sul fronte strada, per poi diventare padrona indomita del paesaggio e, con eleganza e ricchezza, trasporta ad un'epoca fatta di convivialità, pause e amore del bello.

La struttura ottocentesca, ricca di modanature, decori ed elementi in ferro battuto, si presenta su una collina a terrazzamenti nascosti che profuma di agrumi e ulivi. Il giardino, tra mimose e percorsi tra salite e discese, nasconde angoli riservati alla lettura, al relax, alla coltivazione di profumate piante officinali ed essenze esotiche e autoctone dalla fioritura articolata.

A pochi passi dalla residenza si presenta la terrazza sormontata da un'affascinante gazebo in ferro originario dell'epoca, dalla quale si può godere del paesaggio circostante come dalla prua di un esclusivo battello. La terrazza è già dotata di forno a legna e può ospitare una contemporanea area cooking con barbecue e permette di trascorrere momenti conviviali in un ambiente esclusivo. Piscina incastonata nella porzione sud-est del giardino, in assoluta riservatezza.

Completano la proprietà tre passi carrabili oltre a due posti auto.

Questa villa da sogno è in vendita su Idealista.it per conto di Remax, e anche il prezzo è da sogno: si aggira infatti intorno a 1 milione e 800mila euro.