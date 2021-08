Case da sogno: villa d'epoca in parco secolare in vendita a Quarto

Villa d'epoca in posizione dominante e riservata, e immersa in un parco secolare mediterraneo: questa "casa da sogno" è in vendita a Quarto, con ingresso che avviene attraverso un lungo viale di rappresentanza ornato da alberi di alto fusto e prati verdi.

La proprietà di circa 450 metri quadri si sviluppa su più livelli impreziositi da materiali di pregio, parquet in rovere, marmi, camini funzionanti in ogni salone, ascensore interno che collega ogni piano, trompe d’oeil, impianto di allarme e videosorveglianza. Gli interni sono ambienti soleggiati, con ampi saloni di rappresentanza, zona pranzo, cucina con zona di servizio, quattro camere da letto, quattro bagni.

Completano la proprietà un box di 180 metri quadri, collegato direttamente all’interno della villa, oltre a un parco di circa 1.800 metri quadri.

La villa si presta soprattutto per un nucleo familiare numeroso, la disposizione interna comunque permette con i suoi molteplici ingressi e gli ambienti spaziosi di inserire gli elementi essenziali per la trasformazione di due unità abitative indipendenti con totale privacy.

La categoria è A/7 con agevolazioni belle arti Imu.

L'immobile è in vendita su idealista.it per una cifra di meno di 3 milioni di euro.