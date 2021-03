Case da sogno: villa realizzata dall'architetto Luigi Rovera con piscina e giardino in vendita ad Arenzano

Ad Arenzano è in vendita una villa di particolare fascino in via dell'Erica, strada privata prossima al piccolo centro commerciale della Pineta.

A realizzare la villa negli anni '60, l'architetto Luigi Rovera, che in zona ha collaborato con i prestigiosi architetti Caccia Dominioni e Gardella, ulteriore garanzia del valore e dell'alto prestigio dell'immobile.

La villa si sviluppa su due piani per una superficie totale di 491 metri quadri suddivisi in 13 vani e precisamente in sogggiorno doppio, cucina abitabile, quattro camere da letto e tre bagni al piano superiore. Un grande living, una camera da letto, due bagni, due ripostigli, un corridoio che conduce alla cantina ed al box ed un locale tecnico al piano sottostante completano la parte abitabile della villa.

Intorno si aprono grandi terrazze su una delle quali è posizionato un grande bellissimo, utile gazebo adibito a zona pranzo all'aperto che può accogliere numerosi ospiti.

Particolarmente bello e suggestivo il giardino piantumato, che si sviluppa sui quattro lati della Villa, nel quale è inserita una godibilissima piscina per momenti di quiete e relax.

La suddivisione degli spazi interni è funzionale per piacevoli soggiorni, intrattenimenti ed ospitalità. La villa dispone anche di un grande box di 38 metri quadri circa al quale si accede dal cancello della proprietà.

La villa è in vendita su Immobiliare.it a un prezzo di 1.780.000 euro.