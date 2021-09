Storica villa liberty con affreschi e mosaici in vendita a Castelletto

/ Via Piaggio

È in vendita una storica villa liberty di circa 1.100 metri quadri a Genova, precisamente in via Piaggio, a Castelletto.

La villa è disposta su quattro livelli completamente ristrutturata con affreschi, mosaici, marmi e sculture di pregio con vista mozzafiato su tutta Genova. La ristrutturazione recente comprende la divisione in tre unità immobiliari indipendenti ma volendo anche collegate tra loro.

Un giardino piantumato con terrazzamenti, cascate e statue fa da cornice alla dimora in vendita su Immobiliare.it. Il prezzo è su richiesta.