Case da sogno: loft ricavato in un antico convento in pieno centro a Genova in vendita

Chi ha detto che a Genova non ci sono loft? In pieno centro città (via Santi Giacomo e Filippo, a due passi da piazza Corvetto) è in vendita questo appartamento sfarzoso realizzato nel contesto di un antico convento domenicano risalente al 1200. Il loft è di 220 metri quadri distribuito su due livelli in posizione centrale ma tranquilla.

L'immobile dispone di due ingressi, uno condominiale e l'altro indipendente. Le superfici interne sono così distribuite: 164 mq al piano terreno e 50 mq al piano soppalco. I bagni sono due, la cucina interamente attrezzata con mobili e elettrodomestici, i pavimenti sono a riquadri in marmo bianco, anche se, attualmente, sono ricoperti da fibra di cocco.

Esternamente, in corrispondenza all'ingresso indipendente, c'è un giardino di proprietà, di dimensioni contenute, adatto per le cene estive all'aperto. Riscaldamento e condizionamento sono realizzati tramite impianto centralizzato modulabile in intensità tramite termo valvole. L'isolamento tanto termico quanto acustico è inoltre garantito dalla presenza di un "cappotto termico".

Il loft è composto da un ingresso, poi un ampio open space al piano terra in cui sono delimitate una zona cucina abitabile, una camera, un bagno con doccia, una zona lavanderia, una comoda zona pranzo e una grande ambiente living dalle volte altissime, composto da più zone salotto, il tutto corredato da stupende librerie a parete.

Perimetralmente, ovunque risaltano le colonne medievali in pietra originali del 1200.

La zona superiore pavimentata a parquet, collegata a quella inferiore mediante una coreografica scala in cristallo, è adibita a zona notte con una grande cabina armadio e un ulteriore bagno con vasca.

La casa è in vendita su Immobiliare.it per una spesa di circa 640mila euro.