Case, il quadrilocale è il più richiesto a Genova. L'indagine: "Prezzi decisamente più contenuti"

Se nel resto d'Italia il trilocale è il "taglio" di casa più richiesto nelle grandi città, a Genova prevale il quadrilocale. La differenza tra i capoluoghi comunque può essere sostanziale: mentre a Milano il bilocale è la tipologia più ricercata (44,6% delle richieste) complici i prezzi più cari, nella Superba il 44,5% riguarda invece quadrilocali, grazie a cifre "decisamente più contenute".

A svelarlo è un'indagine di Tecnocasa che fa notare che a Genova i numeri si aggirano intorno a 1.126 euro al metro quadro per la tipologia usata e 1.612 per quella di nuova costruzione. Per fare un paragone, a Milano - città più cara d'Italia - il prezzo medio è di 4.287 euro al metro quadro per la tipologia usata e 5.015 per il nuovo.

Per quanto riguarda il dato nazionale, a gennaio 2024 nelle grandi città d'Italia il trilocale raccoglieva il 40% delle richieste. A seguire il bilocale con il 25,3% e il quattro locali con il 22,4%. Il trilocale, quindi, si conferma la tipologia più ricercata come già accaduto sei mesi fa ma avanza il bilocale. Secondo i dati diffusi, il piccolo taglio quindi vede un aumento della concentrazione di richieste a conferma, in parte, del ritorno degli investitori che in genere scelgono questa tipologia. Si nota, al contrario, una diminuzione della concentrazione della domanda sui quattro locali, come conseguenza dell'aumento dei prezzi che sta interessando le metropoli e dell'esaurirsi, in parte, della spinta data dalla pandemia alla ricerca di abitazioni più ampie, si aggiunge. Un trend che si conferma ormai da tre semestri.