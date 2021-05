Case da sogno: il panorama di questa villa in vendita mostra tutto il bello di Portofino

C'è il borgo con le sue casette colorate, il mare cristallino, il promontorio e il verde della natura: insomma proprio tutto a portata di vista in questa villa da "Paperoni" in vendita a Portofino, in via del Fondaco.

Incastonata nel Parco del Monte di Portofino, nella più totale privacy, affacciata sulla splendida baia e circondata da 4.000 metri quadri di terreno, a pochi minuti dalla piazzetta, la villa misura 250 metri quadri circa. È disposta su due livelli, ed è così composta: soggiorno doppio, con zona pranzo e zona living, che affacciano sulla terrazza con vista panoramica, grande cucina e dispensa; al piano superiore ci sono 4 camere e due bagni.

Completa la proprietà un piccolo appartamentino sottostante la villa.

La villa è in vendita su Idealista e il prezzo è da capogiro: più di 4 milioni di euro.