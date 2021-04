Case da sogno: villa ottocentesca con torre, piscina e terrazza sul mare in vendita a Santa Margherita Ligure

Torretta, terrazza panoramica, piscina, giardino con gazebo romantico: insomma non manca proprio nulla alla villa bifamiliare in vendita sulle alture di Santa Margherita Ligure.

Sulla collina che domina il golfo, si erge una villa ottocentesca completamente ristrutturata in tutte le sue parti. La palazzina è disposta du quattro piani con ascensore interno e una bellissima torretta completamente finestrata.

La villa è attualmente una unica unità abitativa, tuttavia ha tre ingressi indipendenti e può essere divisa in due oppure tre appartamenti. La Villa ha inoltre tre ingressi carrabili, piscina, garage e, ovviamente, vista mare. La casa dei sogni, insomma, e anche il prezzo lo è: al momento è in vendita su immobiliare.it per Orsini Immobiliare a un prezzo che si aggira intorno ai 4 milioni di euro.