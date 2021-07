Case da sogno: villa a picco sul mare in vendita a Zoagli, tra piscina in mosaico e domotica con iPad in ogni ambiente

Una villa da veri "Paperoni" è in vendita a Zoagli, a picco sul mare.

La casa di lusso, incastonata nella roccia, al centro del Golfo del Tigullio, si trova a pochi chilometri da Santa Margherita Ligure e Portofino, ed è composta da una abitazione principale, casa dei custodi e dependance, immersa in parco con giardini, viali alberati e impreziosita da una piscina, statue di valore, zona relax con sabbia, una terrazza con Jacuzzi e accesso privato al mare.

l corpo principale della dimora, che ha una superficie di 362 mq, è costituito da due piani fuori terra più uno interrato, così disposti: al piano terra ampio ingresso, una camera e un bagno; al primo piano sono presenti un grande salone contornato da vetrate vista mare, una zona cinema, una spaziosa cucina attrezzata con dispensa e lavanderia (accessibili anche carrabilmente), cinque camere di cui due con bagno en suite, un altro servizio ad uso degli ospiti e una fantastica terrazza; nel piano interrato ci sono i locali tecnici che si snodano per tutta la superficie della proprietà arrivando da un lato al grande box e dall'altro ad una uscita indipendente sul parco.

I piani abitabili sono collegati tra loro, non solo da una scala interna, ma anche da un comodo ascensore.

Le porte interne e gli armadi sono realizzati da una ditta trentina in vero legno intagliato, e la gestione totale della domotica di casa avviene tramite iPad installati in tutti gli ambienti.

Affacciata sul mare e in una zona di risalto è posizionata la dependance di circa 124 mq. Completamente circondata da vetrate che aprono l'accesso al patio e alla grande terrazza sul mare, è composta da soggiorno con cucina a vista al piano terreno e da una sala biliardo e due bagni al piano interrato.

A completare la parte abitativa c'è l'appartamento dei custodi, di circa 57 mq e composto da soggiorno con angolo cottura, una camera e un bagno.

Come per gli interni anche l'esterno è stato curato nei minimi particolari, partendo dalla piscina realizzata interamente in mosaico e con giochi di luce, fino ad arrivare ad un impianto di filodiffusione, casse e access point per il wi-fi, che permettono l'ascolto della musica e la possibilità di lavorare in ogni punto del parco.

La posizione unica e la privacy impreziosiscono questa proprietà.

Questa villa unifamiliare è venduta al prezzo di più di sei milioni di euro su Immobiliare.it.