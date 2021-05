Case da sogno: villa liberty con vista da urlo all'asta a Portofino

Certo il prezzo di partenza non è per tutti, ma se c'è qualche "Paperone" disposto a comprarsi casa in un angolo della Liguria e in una posizione che non ha prezzo, con più di 6 milioni di euro si può aggiudicare un villa liberty con vista da urlo a Portofino.

La proprietà ha potenzialità pazzesche: si tratta di una villa del '900 in parte con lavori di ristrutturazione iniziati nei primi anni del 2000 ma con parti ancora grezze. L'immobile è circondato da un terreno con uliveti e vigneti di 24mila netri quadri.

L'edificio può contare su una vista aperta su tutto il golfo con una terrazza in puro stile liberty. Immobiliare.it, il sito su cui si trova l'annuncio, specifica che si potrebbe realizzare anche piccolo hotel molto lussuoso creando posti auto nel passaggio privato.