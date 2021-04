Case da sogno: villa di lusso d'inizio '900 in vendita a Zoagli

Per sognare di essere catapultati in ambienti di altra epoca, a Zoagli è in vendita una lussuosa villa di inizio '900 con una splendida vista mare, giardino con prato e terrazzamenti, e piscina.

In esclusiva posizione fronte mare tra Rapallo e Chiavari, con incantevole vista sull'intero Golfo del Tigullio, la dimora è stata oggetto nell'ultimo anno di un importante intervento di restyling. Un'attenzione particolare è stata dedicata alla cura dell’affascinante giardino, perfettamente tenuto a prato e disposto a terrazzamenti, in cui è stata realizzata un'esclusiva piscina panoramica. La scenografica facciata è abbellita da decorazioni pittoriche e da una maestosa scalinata d’ingresso in murature in pietra e ferro battuto.

Con una superficie di 800 metri quadri interni, attualmente divisa in sei eleganti appartamenti di diversa ampiezza, all'occorrenza facilmente unificabili in un'unica prestigiosa soluzione abitativa, la splendida villa si sviluppa su quattro piani totali, di cui l'ultimo mansardato con splendido terrazzo panoramico.

La villa è in vendita su LuxuryEstate.com per conto di Lionard Luxury Real Estate, e il prezzo di questa casa da sogno è su richiesta.