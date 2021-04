Case da sogno: villa con finiture d'epoca, piscina e vista su Golfo del Tigullio e monte di Portofino

A San Michele di Pagana è in vendita una villa unifamiliare "da sogno": inserita in un contesto residenziale privato e tranquillo, questa stupenda villa con finiture d’epoca, situata in posizione dominante, gode di una vista mozzafiato su tutto il Golfo del Tigullio e sul monte di Portofino. Il suo parco di circa 3200 metri quadrati, sapientemente piantumato. Nel verde del parco e con vista mare, troviamo la grande piscina. Quest’area è dotata anche di spogliatoio, doccia e di una zona Spa e relax.

Il viale d’accesso conduce al porticato dell’ingresso principale della villa. Al piano terra, c'è un appartamento di servizio, una zona di locali tecnici e una sala biliardo servita da un bagno. Il primo piano è interamente circondato da una terrazza con vista aperta sul mare e da un ampio giardino con cucina attrezzata esterna.

L'ambiente è elegante e spazioso con il grande triplo salone, la sale da pranzo e una cucina con un’ulteriore zona pranzo. La stupenda veranda con soggiorno, la sala carte e lo studio, sono luoghi ideali di svago e relax. Completano il piano un bagno di servizio, la lavanderia e la sala armadi. Salendo la zona notte si compone di una bellissima suite padronale con doppi servizi en suite, una grande cabina armadio, una terrazza vista mare e due camere da letto matrimoniali con un bagno en suite ciascuna. Salendo ancora di un piano, nei due vani sottotetto ci sono due camere da letto servite da un bagno.

La villa comprende anche una dependance esterna, con due camere da letto e i rispettivi bagni. La proprietà è interamente recintata e dotata di sistema di sorveglianza. Gli arredi non sono compresi nella richiesta, ma la proprietà è disponibile a considerarne la vendita a parte. È "da sogno" anche il prezzo: 11 milioni, per adesso, su Immobiliare.it.