Case da sogno: appartamento milionario in villa d'epoca in vendita ad Albaro

Per gli amanti delle case da sogno, una proposta arriva direttamente dal cuore della città: ci troviamo ad Albaro, a due passi da corso Italia e dal mare, quartiere residenziale circondato da tranquillità e servizi. In una villa d'epoca è in vendita un appartamento al piano terra, con ampi spazi signorili adornati da finiture di pregio, che lo rendono una dimora unica e senza tempo.

La casa, oltre ad avere un parco condominiale, ha un giardino carrabile con spazi verdi attrezzati dove si può inserire una piscina.

L’appartamento di 450 metri quadri si sviluppa al piano terra, al piano soppalcato e due livelli inferiori. Al piano terra ci sono ingresso, un elegante salone con bovindo, la sala da pranzo, la cucina, una camera, un bagno e un ripostiglio. Sul soppalco studio e una suite con bagno. Al piano inferiore: due camere, due bagni, sala musica e cinema con zona bar, zona fitness con jacuzzi e sauna. Sono anche presenti un locale lavanderia e stireria.

Le stanze della casa sono adornate da soffitti con decorazioni di pregio e rilievi, che la rendono uno spazio di assoluta eleganza e raffinatezza. I bagni sono finemente decorati in marmo. Dal garage di proprietà si può accedere direttamente all’appartamento. Di grande rappresentanza gli spazi esterni e l’atrio di ingresso.

Insomma, una casa di lusso, e di lusso è anche il prezzo: l'appartamento, in vendita su Immobiliare.it, ha un prezzo che si aggira intorno ai due milioni e mezzo di euro.