Case da sogno: villa sul mare a Lerici realizzata dall'architetto André Svetchine di Nizza in vendita

Sembra di essere in un casolare toscano, e invece siamo in una villa sopra Lerici, con una bella vista sul golfo. La villa di 620 metri quadri - ora in vendita - è stata costruita nel 1962 su progetto dell'architetto di origine russa André Svetchine di Nizza. Tra le sue numerose realizzazioni in Costa Azzurra si ricorda la villa di Cristian Dior, la villa del magnate della birra Henry Pierre Heineken, ed infine quella del grande pittore Marc Chagall.

Situata a Pozzuolo, sulla collina sovrastante il golfo di San Terenzo di Lerici, dalla villa si vede il golfo di Lerici (che fa parte del golfo dei Poeti), e quello di San Terenzo con villa "Magni", meglio nota come la casa di Shelley. Qui il celebre poeta con la moglie Mary trovò ispirazione insieme ad altri come Lord Byron, David H. Lawrence ecc. Sullo stesso golfo affaccia la famosa villa "Marigola" dove visse Sem Benelli. La villa inoltre dista soli 600 metri dallo stabilimento balneare della "Baia Blu".

Pavimenti in lavagna nell'ingresso e in cotto imprunato e marmo nel salone e nella stanza da pranzo. Completa il piano terra una veranda chiusa da grandi vetrate con vetri camera (giardino d'inverno). Garage interno e posti auto esterni.

Dal piano terra, accesso al piano dallo scalone della hall principale o dall'ascensore adiacente alla hall, corridoio che conduce alle 4 camere da letto, la prima camera degli ospiti con bagno completo di vasca, la seconda e la terza camera, servite da bagno con doccia e servizi in locali separati, la grande camera padronale, con office e bagno con vasca idromassaggio, doccia e wc separato. Piano secondo: studio nella torre con biblioteca e accesso alla grande soffitta che occupa tutto il piano. Completa la villa un impianto di allarme che copre tutta la casa, internet wi-fi, autoclave. Inoltre c'è anche un fabbricato in pietra di 70 metri quadrati composto da cantina seminterrata, due locali attrezzi e servizi.

A completare il tutto, un grande terreno a terrazza con giardino all'italiana con bossi, lavanda e altre essenze, olivi, cipressi e palme e una grande cisterna di raccolta acque piovane. Una seconda terrazza in pietra pavimentata in cotto con doppia vasca con ninfee e grotta. Un grande giardino terrazzato con olivi, piante da frutta, cipressi, fichi. Una scalinata e doppio ingresso su strada.

Anche il prezzo di questa casa (in vendita su Sotheby's) è da sogno, e oscilla tra i 4 e i 5 milioni di euro.