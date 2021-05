Case da sogno: attici di lusso con vetrate vista golfo e giardino verticale in vendita a Santa Margherita Ligure

Gli appartamenti di lusso Trieste 6 sono stati progettati dallo studio Quaretti & Partners e rifiniti nei dettagli dallo studio CibicWorkshop, il centro di ricerca fondato da Aldo Cibic nel quale giovani designer e architetti lavorano su progetti multidisciplinari.

L’obiettivo del progetto è quello di valorizzare al massimo la location in cui l’edificio si trova, creando una piacevole fusione tra l’ambiente esterno e l’ambiente interno. Per realizzare questa idea una parte dell’edificio è stata coperta da un giardino verticale, l’entrata è stata decorata con una cascata di fiori colorati e ogni appartamento è stato provvisto di un terrazzo con un parapetto in cristallo autoportante per eliminare ogni ostacolo tra gli interni e la favolosa vista del Golfo Tigullio.

La scelta dei materiali è stata centrale nella progettazione degli ambienti interni, in particolare dei bagni che sono tutti rivestiti con marmi pregiati e delle cucine, realizzate ad hoc su disegno di Aldo Cibic dalle mani di artigiani locali con finiture in noce.

Gli attici, che possono contare su ampie vetrate vista mare, sono in vendita su Immobiliare.it a un prezzo che supera i 3 milioni di euro.