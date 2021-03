Case da sogno: splendido appartamento sul mare a Bogliasco

A Bogliasco, in una splendida palazzina a 40 metri dal mare in via Paraso, si vende un appartamento al terzo piano con vista mare strepitosa.

L'appartamento è costituito principalmente in marmo giallo siena con affaccio sud/est composto da ingresso, cucina, salone, soggiorno in parquet, due camere da letto con parquet, doppi servizi, tripli ripostigli.

Per quanto riguarda lo spazio esterno, conta su un poggiolo lato cucina più poggiolata, giardino condominiale, delimitato da sbarra, con ingresso al locale box, garage pertinenziale con ampio accesso.

La casa si trova su Immobiliare.it a un prezzo di 650.000 euro.