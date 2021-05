Case da sogno: attico vista mare in edificio d'epoca in vendita ad Albaro

C'è anche un terrazzo soprastante in uso esclusivo, della stessa metratura dell'appartamento

A pochi passi da corso Italia, nel cuore di Albaro, quartiere più "chic" di Genova, è in vendita un attico in edificio d'epoca con una meravigliosa vista mare.

Internamente l'appartamento, che si trova in via Rosselli, si compone di un piccolo ingresso aperto su salone triplo con terrazzo al piano, cucina abitabile, 3 camere da letto (matrimoniale, media, singola), ampio bagno con vasca e terrazzo soprastante in uso esclusivo della stessa metratura dell'appartamento (circa 120 mq, eventualmente collegabile) con vista mozzafiato.

A parte, volendo, ampio box in viale Garbieri.

Gli infissi sono doppio vetro, le serrande blindate antisfondamento, l'impianto elettrico è sfilabile, il riscaldamento centralizzato con termovalvole, la porta è blindata.

la casa di 110 metri quadri è in vendita su Immobiliare.it, e sono proposti per l'acquisto al momento 590mila euro.