Affitto, apre il bando per ricevere fino a 2.800 euro di contributo

Mercoledì 1 marzo apre il bando per la corresponsione dei contributi del Fondo Nazionale per il Sostegno alle Locazioni anno 2023. Il contributo massimo erogabile a beneficiario sul 2023 è di 2.800 euro, calcolato in base all'affitto pagato nel 2022. Il bando per l'erogazione dei contributi di sostegno alle locazioni è finanziato dai fondi stanziati dallo Stato, che la Regione Liguria ha ripartito ai Comuni. Al Comune di Genova sono stati destinati 2,637 milioni di euro.

Possono partecipare al bando i titolari di un contratto di locazione a uso abitazione prima casa (che non deve essere stato stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado), regolarmente registrato entro l'anno in corso (prima registrazione o rinnovo della stessa) e che siano in possesso dei requisiti richiesti.

"Per il quarto anno consecutivo - spiega il vice sindaco e assessore al Bilancio, Pietro Piciocchi - emaniamo un bando per andare incontro a quelle situazioni di disagio economico e di morosità incolpevole, esplose durante l'emergenza pandemica e che purtroppo permangono a causa dell'attuale congiuntura economica in corso. Il Fondo nazionale costituisce un'importante misura che aiuta a prevenire la morosità nel pagamento degli affitti e quindi situazioni di eventuali sfratti".

"Per rendere più agevole la compilazione della domanda - aggiunge il consigliere delegato alle Politiche della casa, Valeriano Vacalebre - è stato predisposto anche un video tutorial, pubblicato sul sito del Comune, che in modo semplice e immediato potrà supportare i potenziali beneficiari nella fase di presentazione delle istanze".

Il Bando e il modulo di partecipazione potranno essere scaricati dal sito web del Comune di Genova (smart.comune.genova.it) o ritirati direttamente nell'atrio del Matitone lato levante via di Francia 1. Le domande potranno essere presentate fino al 14 aprile secondo queste modalità: