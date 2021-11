Invasione di 'zanzare giganti': cosa sono le tipule

A Genova in queste ultime settimane - tra caldo inaspettato alternato al freddo autunnale, e umidità - non sono mancati parecchi avvistamenti di tipulidi o tipule, insetti meglio conosciuti come "zanzare giganti". Stanno appostati sui muri, possibilmente in alto, e la loro visione inquieta molte persone che si sentono subito minacciate dalla paura di un ronzio incessante e di morsicature enormi. Ma è davvero così? C'è da aver paura di questi grossi insetti?

In realtà no: le tipule, che sono piuttosto comuni, non hanno nulla a che vedere con le zanzare, anche se esteticamente le ricordano, e diverse specie vengono spesso scambiate erroneamente con i maschi delle zanzare. Zampe lunghe e ripiegate proprio come quelle di una zanzara, corpo esile, ali sottili e una protuberanza simile a un pungiglione ovviamente non aiutano a fare chiarezza, quando si ha a che fare con questo insetto.

C'è però una buona notizia: le tipule non pungono, e l'unico danno che possono produrre alcune specie è di tipo economico perché, a causa della loro dieta, possono rovinare alcune coltivazioni erbacee. Prevalentemente esposte sono le colture foraggere, i tappeti erbosi, le colture di cereali, riso e mais, le coltivazioni ortive e i giardini. Il clima ideale è umido, dunque gli esemplari tenderanno a concetrarsi laddove c'è umidità e si creano ristagni persistenti.

Gli antagonisti naturali di questo insetto sono gli uccelli e i pipistrelli: le larve di tipulidi, ad esempio, sono una risorsa fondamentale per l'allevamento della prole del fringuello alpino.

In realtà non ci sono molti metodi per difendersi dalle tipule, anche perché sono classificate come innocue: il miglior modo è la prevenzione delle condizioni che possono portare a una proliferazione delle larve nel terreno. Occhio dunque all'umidità e alle pozze d'acqua ristagnanti in giardino.