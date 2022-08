Barbecue in terrazzo: dove posizionarlo in sicurezza 

Se prima si pensava che il barbecue fosse uno strumento adatto solo al giardino, ultimamente ne sono apparsi molti sui terrazzi o sui balconi. Mentre in giardino si tende a posizionarli a ridosso delle recinzioni, differente è il caso quando ci troviamo all’interno di un condominio. Per sistemarli nel modo corretto e senza disturbare i vicini, vediamo dove collocare i barbecue.

Le regole principali per posizionare un barbecue

Tenere lontano dalla griglia bambini e animali domestici

Avere una zona cottura in ordine

Posizionare il barbecue su un appoggio in muratura resistente

Non lasciare incustodita la postazione di cottura

Posizionare il barbecue lontano da alberi, vegetazione, tettoie (tranne se queste ultime sono dotate di una cappa traspirante)

Non disperdere i residui di cenere e carbone nei rifiuti, assicurarsi che il barbecue sia totalmente spento e che il carbone sia freddo prima di pulirlo

Avere vicino alla zona cottura un secchio della sabbia e un tubo per l’irrigazione

La giusta posizione del barbecue portatile

Il modello portatile è il più comodo, dal momento che può essere posizionato in un punto differente del terrazzo ogni volta che vogliamo, ma la scelta deve essere fatta con cura.

Il primo aspetto da prendere in considerazione è la base, che deve essere stabile e resistente per evitare che cada durante l’utilizzo. Poi bisogna controllare il vento e intuire la direzione in cui soffierà per non permettere al fumo di entrare nella casa dei vicini. Infine, lo spazio circostante alla griglia deve essere abbastanza grande e libero da consentire a chi cucina di muoversi liberamente senza pericolo.

La giusta posizione del barbecue fisso

La scelta del luogo dove posizionare il barbecue fisso deve essere attenta e accurata, dato che sarà difficile cambiarne la postazione. Non c’è una normativa chiara al riguardo e spesso le regole cambiano in base al comune per questo, prima di costruirlo, è bene informarsi presso le autorità del posto.

La struttura deve essere posizionata in un punto del terrazzo comodo, con un accesso facilitato e soprattutto avere spazio attorno sia per grigliate in sicurezza, ma anche per occuparsi della manutenzione senza intralci.

Oltre a scegliere la postazione e il modello di barbecue, è necessario scegliere anche il tipo di alimentazione. Per quello a GPL o con bombole, devono avere tutti il marchio CE ed essere assolutamente posizionate all’aperto, mai al chiuso per avere sempre sotto controllo eventuali perdite.

Nel caso di alimentazione con legna e carbonella, è importante non eccedere con il loro utilizzo e non costruire il barbecue troppo vicino all’abitazione o a una zona in cui c’è una vegetazione rigogliosa, ma in una più ventilata.

