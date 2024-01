Doppio colpo dei ladri mentre i padroni di casa sono a fare shopping

Amara sorpresa per due famiglie, che, al loro rientro a casa dopo un pomeriggio dedicato allo shopping, si sono trovate le rispettive abitazioni svaligiate dai ladri.

La prima constatazione di furto da parte delle volanti della polizia di Stato è avvenuta in via di Pino in val Bisagno, dove i ladri si sono introdotti nell'abitazione, forzando una finestra. Quindi hanno puntato alla cassaforte, dal cui interno hanno portato via duemila euro in contanti e diversi oggetti preziosi per un valore da quantificare.

Un altro furto, anche se sembra di minore entità, è stato messo a segno in via Ausonia a Castelletto. In questo caso i soliti ignoti sono passati dal giardino. Più magro il bottino, fatto di 50 euro in contanti e un ciondolo.

Nella notte si è verificato anche un tentato furto con spaccata in un negozio di salita inferiore di Sant'Anna, sempre a Castelletto. In questo caso, a parte la vetrina danneggiata, il titolare non avrebbe subito altri danni in quanto non sembra essere stato asportato nulla. Su tutti e tre gli episodi indaga la polizia.

Nelle ultime settimane sono stati numerosi i furti avvenuti in città. A San Teodoro è stata aperta un'altra cassaforte, in via Assarotti i ladri si sono arrampicati fino al quinto piano, mentre a levante sono stati tre i furti, a Quarto, Quinto e Nervi.