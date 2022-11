Black Friday, iRobot al 40% per una casa sempre pulita

Avere casa pulita e in ordine è fondamentale per rilassarsi e avere pace e tranquillità. Non sempre però abbiamo voglia di pulire e per avere comunque un ambiente privo di batteri e germi, possiamo approfittare del Black Friday Amazon e acquistare iRobot Roomba con sconti che arrivano fino al 40%

iRobot Roomba 692 (sconto 40%)

iRobot Roomba ha un sistema di pulizia a 3 fasi in grado di catturare lo sporco, la polvere e i detriti da tappeti e pavimenti. Compatibile con Alexa e Google Assistant, non solo è in grado di pulire seguendo i comandi vocali, ma può anche imparare le abitudini di pulizia, suggerendo quelle più adatte in base alle esigenze. Infine, i mobili saranno al sicuro perché i sensori sono progettati per navigare sotto o intorno senza urtarli.

iRobot Roomba i7+ (sconto 47%)

Fare le pulizie sarà sempre più semplice con questo robot aspirapolvere dotato di tecnologia di navigazione. L'apparecchio è in grado di rimuovere lo sporco dove vogliamo grazie alle doppie spazzole in gomma multi-superficie che riescono ad aspirare dal più piccolo granello di polvere ai detriti. Con la base di ricarica, possiamo dimenticare di raccogliere i residui perché al suo interno ci sono sacchetti dotati di 4 strati che catturano pollini, muffe e allergeni.

iRobot Roomba S9+ (sconto 33%)

Questo aspirapolvere è dotato di tecnologia PerfectEdge, che gli permette di pulire anche negli angoli più difficili da raggiungere grazie all’utilizzo del sistema a 3 fasi che cattura ed elimina lo sporco con una sola passata. Per rendere la pulizia più efficiente, il sistema di mappatura intelligente Imprint consente di indicare con esattezza dove e quando pulire. Tutto lo sporco raccolto sul pavimento viene quindi svuotato all'interno della base di ricarica dotata di sacchetti AllergenLock sicuri per chi soffre di allergie.

iRobot Roomba Combo (sconto 30%)

Oltre all'aspirazione efficace della polvere, questo modello è perfetto per lavare i pavimenti. La spazzola a V e le due spazzole laterali, dotate di due modalità di aspirazione, rimuovono lo sporco e i detriti, mentre il sistema di lavaggio con panno in microfibra lava efficacemente i pavimenti. Il modello è in grado di imparare le nostre abitudini e nello stesso tempo di suggerire pulizie extra in base alle necessità.

iRobot Braava Jet m6 (sconto 43%)

Addio allo sporco grazie al sistema Precision Jet Spray, che scioglie lo sporco e i residui di unto senza bagnare mobili, tappeti o pareti. Inoltre, in base al panno utilizzato è in grado di decidere automaticamente quale tipo di pulizia utilizzare riducendo i consumi, anche perché con la tecnologia Imprint Smart Mapping possiamo scegliere le stanze da pulire e quando farlo.

