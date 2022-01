Autostrade, da febbraio stop esenzione 50% pedaggio

A partire dalle 00.00 di martedì 1 febbraio 2022 saranno sospese le esenzioni del 50 per cento del pedaggio, prolungate per il mese di gennaio sui tratti autostradali liguri maggiormente interessati dai cantieri. La decisione è frutto dell'accordo complessivo con il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e con le istituzioni territoriali.

Resta attivo invece il servizio di cashback del pedaggio, già disponibile dal 15 settembre scorso e tramite l'app Free To X tutti gli utenti possono accedere da subito ai rimborsi per ritardi correlati ai cantieri di ammodernamento in corso lungo le tratte di Aspi. Per usufruire del cashback autostradale è sufficiente scaricare l'App gratuita lanciata da Free to X, società controllata del Gruppo Aspi, su tutti gli store per dispositivi Android e Ios.

Resterà in vigore invece l'esenzione totale del pedaggio nel tratto dell'A7 tra Ronco Scrivia e Busalla, in entrambe le direzioni, attivata il 17 gennaio scorso, su richiesta della Regione Liguria e in accordo con il Mims, in virtù dell'evento franoso avvenuto fuori dalla sede autostradale, sulla SS35 dei Giovi al km 26+850 in località Borgo Fornari - Pieve del Comune di Ronco Scrivia. L'agevolazione, in convenzione con Anas, resterà in vigore fino al 28 febbraio 2022, data in cui si stima vengano ultimati i lavori di ripristino della SS35.