Tavolo per il soggiorno, quale scegliere?

Il tavolo è diventato sempre più protagonista della sala da pranzo, deve inserirsi in modo armonico nella stanza e soprattutto deve dare la possibilità di stare comodi. Per questo motivo deve essere scelto con cura, dopo aver preso in considerazione il materiale, l’altezza e le dimensioni.

Come scegliere le dimensioni del tavolo

Con l’aumentare delle case sempre più piccole è frequente avere camere multifunzionali, in cui il soggiorno diventa l’ambiente dove si trascorre del tempo in compagnia o anche postazione di lavoro. Per questo motivo il tavolo ormai non ha più solo la funzione conviviale, ma diventa anche una scrivania e una postazione per lavorare.

Nello stesso tempo, dato che le stanze non hanno una metratura abbondante come prima. per avere un tavolo versatile in grado di rispondere a tutte le nostre esigenze si possono scegliere i tavoli allungabili o quelli trasformabili che, da bassi, raggiungono l’altezza desiderata per trasformarsi in elementi d’arredo in grado di accogliere gli ospiti comodamente.

In generale bisogna sottolineare che l’altezza standard di un tavolo deve essere tra i 70 e i 75 cm, per far sì che i commensali possano sedersi comodamente. Per quanto riguarda la larghezza, quella minima deve essere intorno agli 80 cm, così da poter sistemare senza difficoltà piatti e bicchieri. Infine, la lunghezza non deve essere inferiore ai 62 cm perché chi è seduto deve avere almeno 60 cm per potersi muovere senza ostacoli.

A prescindere da queste dimensioni è importante scegliere bene dove posizionare il tavolo, perché lo spazio tra la parete e lo stesso deve essere di almeno 80 cm, mentre nella zona di passaggio deve arrivare a 120 cm.

Come scegliere la forma del tavolo

Dopo essersi affermato come elemento d’arredo centrale all’interno del soggiorno, nel corso del tempo ne sono nati diversi modelli, come ad esempio:

Tavolo quadrato : è il più classico ed è disponibile in differenti misure. Per quattro persone se ne deve scegliere uno di 100×100 cm con uno spazio libero intorno di 50/60 cm. Per 8 persone, invece, bisogna acquistare un tavolo di almeno 140×140 cm

: è il più classico ed è disponibile in differenti misure. Per quattro persone se ne deve scegliere uno di 100×100 cm con uno spazio libero intorno di 50/60 cm. Per 8 persone, invece, bisogna acquistare un tavolo di almeno 140×140 cm Tavolo rettangolare : ideale se si ha una camera che si sviluppa in lunghezza, per 4 persone deve essere almeno di 140x180 cm

: ideale se si ha una camera che si sviluppa in lunghezza, per 4 persone deve essere almeno di 140x180 cm Tavolo rotondo : adatto ad ambienti ampi, deve avere attorno un passaggio di circa 45/60 cm con il diametro di un tavolo per 4 persone che non dovrebbe superare i 90/110 cm

: adatto ad ambienti ampi, deve avere attorno un passaggio di circa 45/60 cm con il diametro di un tavolo per 4 persone che non dovrebbe superare i 90/110 cm Tavolo ovale: bello e di design, questo modello occupa molto spazio infatti le dimensioni standard hanno una lunghezza che va da 160 a 200 cm e una profondità di 110 cm

Il materiale ideale per il tavolo

Numerosi sono i materiali tra i quali possiamo scegliere:

Legno : è il materiale più utilizzato, resistente e non chiede molta manutenzione. L’importante è stare attenti ai bicchieri e non poggiare le pentole calde perché potrebbero lasciare degli aloni. Il vantaggio di questo materiale è che si adatta a diverse tipologie di arredamento, sia agli ambienti moderni che a quelli classici

: è il materiale più utilizzato, resistente e non chiede molta manutenzione. L’importante è stare attenti ai bicchieri e non poggiare le pentole calde perché potrebbero lasciare degli aloni. Il vantaggio di questo materiale è che si adatta a diverse tipologie di arredamento, sia agli ambienti moderni che a quelli classici Vetro : i tavoli realizzati con questo materiale sono delicati, ma facili da pulire e inoltre sono perfetti per dare alla camera un aspetto moderno e contemporaneo

: i tavoli realizzati con questo materiale sono delicati, ma facili da pulire e inoltre sono perfetti per dare alla camera un aspetto moderno e contemporaneo Plastica: è pensata per gli ambienti moderni, non ha bisogno di molta manutenzione e rende la sala da pranzo di tendenza

Il colore adatto per il tavolo

Oltre che per il materiale, anche per quanto riguarda il colore molto dipende dai gusti personali, la nuance più diffusa è quella che richiama il colore del legno, in grado di dare un aspetto raccolto e caldo alla stanza. Gli appassionati dello stile moderno e scandinavo invece puntano su tinte chiare come il bianco per dare anche profondità alla stanza, oppure il nero per fare del tavolo il punto centrale della camera. Gli amanti dello stile contemporaneo possono optare per il tavolo colorato, che certo si fa notare all’interno della stanza.

