Rivestire la parete della doccia con il fai-da-te

Quando si ha voglia di rinnovare il bagno, una delle prime cose a cui si pensa è lo spazio della doccia: soprattutto quando i vetri sono completamente trasparenti, il colore della parete può fare tanto: e allora perché non cambiarla rivestendola in modo facile e veloce?

Comoda e funzionale, con il rivestimento giusto la doccia può diventare un vero e proprio punto focale del bagno, pronta a dare personalità anche ad un ambiente piccolo.

Decidere di affrontare una ristrutturazione può essere dispendioso, ma gli appassionati del fai da te, con pochi consigli e un budget ridotto, possono diventare esperti di bricolage.

Scegliere i rivestimenti giusti

Qui è fondamentale capire lo stile da dare al bagno e scegliere il materiale giusto. Prima di decidere su quale rivestimento puntare è importante conoscere le sue caratteristiche. Tra i materiali più diffusi c’è:

Resina : sottilissimo, non va oltre i tre millimetri, questo rivestimento è impermeabile e riesce a resistere bene al tempo e all’usura. Oltre ad essere molto economica, la posa è più facile rispetto alle piastrelle

: sottilissimo, non va oltre i tre millimetri, questo rivestimento è impermeabile e riesce a resistere bene al tempo e all’usura. Oltre ad essere molto economica, la posa è più facile rispetto alle piastrelle Mosaico : questo tipo di rivestimento non passa mai di moda perché è elegante e si adatta a differenti stili di arredo. Le tessere disponibili in differenti materiali come il vetro, la pietra o il marmo creano contrasti e giochi di luce che donano profondità anche ai bagni più piccoli

: questo tipo di rivestimento non passa mai di moda perché è elegante e si adatta a differenti stili di arredo. Le tessere disponibili in differenti materiali come il vetro, la pietra o il marmo creano contrasti e giochi di luce che donano profondità anche ai bagni più piccoli Pietra : resistente al tempo e alla muffa, la pietra più utilizzata è il travertino, in grado di non scheggiarsi e di resistere all’acqua. Oltre ad essere antiscivolo, poi, è facile da pulire

: resistente al tempo e alla muffa, la pietra più utilizzata è il travertino, in grado di non scheggiarsi e di resistere all’acqua. Oltre ad essere antiscivolo, poi, è facile da pulire Marmo : un grande classico, si adatta ad ogni stile perché è versatile e dona luminosità all’ambiente. Molto delicato, ha bisogno di frequenti manutenzioni e dell’intervento di un esperto per essere posato

: un grande classico, si adatta ad ogni stile perché è versatile e dona luminosità all’ambiente. Molto delicato, ha bisogno di frequenti manutenzioni e dell’intervento di un esperto per essere posato Vinile : sempre più diffuso nei bagni e in cucina, è un materiale idrorepellente e lavabile

: sempre più diffuso nei bagni e in cucina, è un materiale idrorepellente e lavabile Fibra di vetro: molto resistente, è ideale nelle zone umide perché impermeabile e ha un’elevata resistenza all’usura

Rivestire la parete della doccia: come fare

Per rivestire il bagno senza spendere molto e affrontare una restaurazione impegnativa, potete decidere ricoprire il rivestimento precedente con un materiale coprente come la resina o il cemento, oppure applicare sulle vecchie mattonelle un secondo strato sottile di nuove piastrelle. Realizzare questi rivestimenti non è difficile, basta solo scoprire come procedere.

Rivestimento in resina o cemento

Se si decide di utilizzare la resina o il cemento, prima di iniziare, bisogna effettuare una serie di lavori preparatori per far aderire entrambi perfettamente.

La prima cosa da fare è pulire le fughe per eliminare i residui di sporco, con l’aiuto di un raschietto o della carta vetrata; lo stesso vale per le piastrelle da cui eliminare i residui di sporco e grasso con l’aiuto di un panno e un detergente specifico.

Per colmare lo spazio tra le fughe e le mattonelle, bisogna riempire il vuoto con il primer. A questo punto si deve applicare un fondo di resina episodica e prima che si asciughi una rete di plastica a maglie strette. Per fissarla basta passare una nuova mano di resina con il rullo, facendo attenzione a non lasciare irregolarità.

Una volta asciugato il tutto, la superficie deve essere liscia e omogenea, per questo occorre passare una mano di resina cementizia che nello stesso tempo darà la colorazione desiderata. Infine, si deve stendere la finitura che ha una duplice valenza: proteggere lo strato sottostante e rendere la parete lucida.

Rivestimento con piastrelle

Se preferite le piastrelle, potete decidere di posarle su quelle precedenti, l’importante è che quelle nuove siano sottili, così da ridurre al minimo lo spessore aggiuntivo. Le più indicate sono quelle che hanno uno spessore che va da 3 a 6 mm. Anche se possono sembrare molto delicate, in realtà sono rinforzate sul retro da una rete in fibra di vetro.

Anche in questo caso la preparazione della superficie è fondamentale. Prima di tutto è necessario verificare che il vecchio rivestimento sia robusto e in grado di sopportare le nuove mattonelle. Fatto questo, bisogna pulire e sgrassare le mattonelle già presenti per far aderire bene il collante.

A questo punto si inizia ad applicarle e per farlo in modo corretto va trovato un punto d’inizio così da evitare di tagliare le mattonelle quando si arriva ad ogni angolo. Per posizionarle correttamente, potete farvi aiutare dalla livella. Inoltre se il pavimento presenta dei dislivelli, allora potete partire dall’alto verso il basso, altrimenti se il pavimento è in piano inizierete dal basso verso l’alto.

Sulle nuove piastrelle deve essere applicato il collante sulla parte posteriore e su tutta la superficie, prima di applicare dei distanziatori tra una mattonella e l’altra per le fughe.

Subito dopo, occorre farle asciugare per 48 ore, così il collante avrà il tempo di solidificarsi. Ora potete procedere ad applicare lo stucco tra le fughe. Eliminati i distanziatori e l’eccesso di collante, raccogliete lo stucco precedentemente preparato con la spatola e applicatelo diagonalmente, in modo che entri all’interno delle fughe. Lasciate solidificare per circa 20-30 minuti e rimuovete l’eccesso con una spugna non bagnata, a questo punto il rivestimento è terminato.

Prodotti online

Rivestimento vinile

Pannello resina finta pietra

Collante

Stucco fughe