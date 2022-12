Natale 2022, le decorazioni più amate per l’albero 

La festa dell’Immacolata è alle porte ed è la giornata perfetta per una delle tradizioni natalizie più amate di sempre, l’albero di Natale. Elemento fondamentale a casa e in città delle decorazioni di questa festività, segue delle vere e proprie tendenze che cambiano ogni anno e che il più delle volte vengono lanciate dai personaggi famosi.

Anche per questo Natale 2022 non mancano vip che hanno già realizzato il loro albero seguendo stili e trend differenti. Aspetto fondamentale: deve essere instagrammabile.

Perché non rendere anche il nostro albero il re dei social? Se ancora non lo abbiamo fatto e siamo in cerca di ispirazione, possiamo prendere spunto da influencer e star del web e realizzare una decorazione pronta a fare un figurone.

Puntare tutto sulle luci

Le luci sono l’elemento sull’albero su cui puntare tutto durante le festività. Ad abbracciare questa tendenza ci hanno pensato Chiara Ferragni e Fedez che per il loro albero, oltre a grandi addobbi, hanno scelto luci che cambiano colore battendo le mani. La stessa magia la ritroviamo in casa di Cristiano Ronaldo e di Georgina Rodriguez: anche qui l’albero ha i classici addobbi con palline, fiori e angeli sul bianco, ma a renderlo tech ci pensa l’illuminazione che può essere attivata tramite app. Per avere un risultato d’effetto, le luci devono essere distribuite con attenzione e soprattutto devono essere tante.

Albero di Natale classico

Classico non sempre vuol dire noioso e banale. A reinterpretare uno stile chic che non passa mai di moda è proprio Millie Bobby Brown, la star di “Stranger Things”. Con il suo fidanzato Jake Bongiovi, ha realizzato un albero che è un trionfo di decorazioni, tutto rigorosamente sui classici colori natalizi come il rosso, il verde e l’oro. A seconda del proprio gusto si possono poi aggiungere fiori, bacche, ramoscelli o festoni. Per renderlo del tutto personale, poi, possiamo prendere spunto dall’attrice che interpreta Undi nella serie tv e inserire palline in 2D con le sue iniziali e quelle del suo ragazzo.

L’eleganza dell’oro

Qual è il colore di tendenza questo Natale? La risposta è indubbiamente oro. Questa nuance rimane una delle più gettonate se si vuole realizzare un albero semplice ed elegante, proprio come quello di Michelle Hunzinker. La conduttrice lo ha reso unico con addobbi, fiocchi e fiori extralarge pronti a farlo brillare. Lo stile gold, infatti, rimane ancora una delle grandi tendenze perché ha il pregio di creare un’atmosfera magica e fuori dal tempo. L’abbinamento per eccellenza è con il bianco e con luci gialle calde che rendono il risultato avvolgente.

Via libera ai colori

Se il classico abete verde vi ha stufato, allora potete prendere spunto da quello di Simona Ventura. La conduttrice ha deciso di addobbare casa con un albero di Natale bianco e decorazioni sul blu, oltre a luci fredde per enfatizzare ancora di più il bianco candido dei rami. Seguendo la scia della presentatrice, che ha scelto di realizzare un addobbo non convenzionale, possiamo scegliere un modello interamente in rosa. In questo caso le decorazioni devono essere tono su tono o comunque sulle nuance pastello, in modo tale da avere un risultato d’effetto, ma con stile.

