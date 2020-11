Albero di Natale: idee e colori di tendenza per addobbarlo

Addobbare l'albero di Natale è una tradizione antica che gli amanti delle festività non vedono l'ora di realizzare. Non basta mettere pallina e luci, un albero in piena regola ha bisogno di molte attenzioni a partire dallo stile.

Presente in molte case, anche se per pochi giorni può rappresentare un elemento d’arredo e per questo deve adattarsi allo stile della casa. Per gli amanti del design poi è impossibile realizzare un albero di Natale senza seguire le ultime tendenze.

Se ancora non sapete come addobbare l’albero e siete in cerca di ispirazione, vi presentiamo piccole idee e suggerimenti per realizzare un albero trendy e ricreare in pieno l’atmosfera natalizia.

Albero di Natale bianco

Il must have del Natale 2020 è il cozy, una tendenza che sta avendo sempre più successo perchè rende l’ambiente confortevole e romantico. Tra i colori che rappresentano meglio questo stile c’è senza dubbio il bianco che dona luce e profondità anche agli ambienti più piccoli. Per ricreare il perfetto stile scandinavo, è possibile abbinare il total white ad accessori in legno o argento, se volete richiamare i paesaggi innevati, potete scegliere l’albero bianco arricchito solo da lucine e palline trasparenti e il risultato sarà di sicuro raffinato ed elegante!

Albero di Natale blu

Il classico blu ritorna anche in questo Natale 2020, ma con una marcia in più! La tradizionale nuance viene declinata in tutte le sue sfumature. Dai colori più intensi come il blu scuro alle tinte pastello come il celeste e l’azzurro l’importante è giocare con i colori senza dimenticare l’eleganza.

Albero di Natale green

Green non è solo il colore, ma anche il mood di queste festività. I colori della terra la fanno da padrone accostati a materiali naturali e plastic free. Dal verde bottiglia al color ruggine, fino ad elementi in legno, l’albero di Natale non potrà fare a meno di fiori, foglie, pigne e addobbi tutti realizzati a mano o con materiali di riciclo.

Albero di Natale rosso

Sull’albero di Natale non può mancare la tradizione, quindi tra le tendenze del 2020 il rosso è un must have. Chi ama lo stile vintage può accostare la nuance ad elementi in argento, se invece si vuole un risultato più brillante non si può fare a meno di addobbi dorati, l’importante è dare all’ambiente un tocco natalizio.

Albero di Natale rosa

Chi ama lo stile romantico quest’anno potrà sbizzarrirsi anche con l’albero di Natale perchè tra le tendenze moda c’è senza dubbio il rosa. La nuance chiara e delicata può avere una marcia in più se declinata con l’oro, se invece si cerca un effetto più raffinato potete ricorrere al lilla o al rosa cipria.

Albero di Natale dorato

Classico e chic, l’oro non può mancare tra le tendenze di quest’anno. Decorazioni e addobbi dorati permettono di avere un ambiente brillante in pieno stile natalizio. Se volte creare un ambiente glam, potete spruzzare alcuni rami dell’albero con vernice gold.

Albero d Natale nero e grigio

Per avere un albero originale e seguire le tendenze del 2020 potete scegliere addobbi neri e grigi. Avete paura di avere un risultato cupo e piatto? Niente paura basta accostare a queste decorazioni addobbi con diverse sfumature che vanno dal bianco sporco al dorato fino all’argento e il risultato sarà invidiabile!

Albero di Natale Shabby Chic

Lo shabby chic è tra i trend degli ultimi anni e non poteva mancare anche in questo Natale. Lo stile romantico e vintage non può fare a meno di nastri, pizzi, stelline e ghirlande realizzate in legno e con materiali di recupero.

Albero di Natale vintage e british

Gli amanti del vintage e del tartan quest’anno potranno avere l’albero dei sogni, basterà utilizzare le decorazioni della nonna per avere un effetto retrò. Il tocco british, invece, può essere dato da palline e decorazioni in tessuto scozzese e gli immancabili biscotti allo zenzero da appendere ai rami.

Albero di Natale tropicale

L’estate è lontana, per i nostalgici di sole e temperature miti è possibile ricreare l’atmosfera delle spiagge tropicali direttamente nel salotto di casa. Come? Riempiendo l’albero di colori accesi, fenicotteri rosa e tucani, posizionati insieme ad elfi e renne per non dimenticare che è Natale!

