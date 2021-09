Liguria in allerta meteo, la diretta

L'arancione è il massimo grado di allertamento per i temporali. Nelle prime ore del mattino registrate piogge e temporali molto forti in alcune zone

È scattata alle 4 di oggi, domenica 26 settembre 2021, l'allerta meteo per temporali che coinvolge tutta la Liguria. Dalle 6 e fino alle 15 il centro Levante (zone B, C, E) sono in arancione per poi tornare in gialla fino alle 18. Alle 15, invece, si chiuderà l'allerta gialla per il Ponente (zone A, D).

In mattinata, alla luce delle ultime uscite modellistiche e del monitoraggio della situazione, verranno effettuate ulteriori valutazioni per il corso della giornata. Ricordiamo che l'arancione è il massimo grado di allertamento per i temporali. Al momento dell'inizio dell'allerta, ovvero alle 4, si sono registrati rovesci sul settore centrale della regione con cumulata massima di 6.6 millimetri a Genova Gavette.

Dalla mezzanotte le precipitazioni si sono concentrate sul settore centrale, con cumulata oraria massima di 11.2 millimetri a Genova Pegli (intensità tra debole e moderata) e 7.4 millimetri in 30 minuti e 11 millimetri a Genova Castellaccio, mentre a Creto (Genova) si sono registrati 5 millimetri in 5 minuti. A Genova ufficialmente annullata la fiera dei Santi Cosma e Damiano. A darne conferma è l'assessore al Commercio Paola Bordilli.

Tra le 7 e le 8 la convergenza tra un flusso settentrionale in uscita dalla valle del Turchino e lo scirocco in risalita dal Tirreno ha innescato lo sviluppo di una struttura temporalesca sull'area genovese che dal medio-ponente sta lentamente ruotando il proprio asse verso levante. Al momento (8.13) si sono registrate intensità di precipitazione molto forti a Vicomorasso (B) e a Valbrevenna-Gorra (E) e intensità forti a Mignanego (B). Si segnala vento con intensità massima di 53 km/h e raffica oltre i 70 km/h a Fontana Fresca (Sori).

Strade e autostrade

Sull'Aurelia chiusa la galleria Pizzo fra Arenzano e Voltri. Sulle autostrade liguri al momento non si registrano particolari criticità. Piove tra il bivio A10/A7 Milano-Genova e il bivio A10/fine Complanare Savona, sull'A7 tra Serravalle Scrivia e Sampierdarena e sull'A12 tra il bivio A12/A7 Milano-Genova e Sestri Levante.

La suddivisione in zone del territorio regionale

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.

Qui sotto immagini girate questa mattina a Borgoratti.

