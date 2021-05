Camion in fiamme sulla A7, traffico bloccato tra Busalla e Bolzaneto

Un mezzo pesante ha preso fuoco al km 121 in direzione Genova. Sul posto polizia Stradale e vigili del fuoco, lunghe code

Ancora traffico bloccato sul nodo autostradale ligure, questa volta sulla A7 tra Busalla e Bolzaneto in direzione Genova per un camion in fiamme.

L’intervento è scattato intorno alle 16, con chiusura del tratto per consentire le operazioni di soccorso. Poco prima delle 16.30 si registravano 4 km di coda: il mezzo pesante era fermo al km 121.

Sul posto personale di Autostrade, polizia Stradale e vigili del fuoco con la squadra di Busalla e l'autobotte. Aspi consigliava ai veicoli leggeri di uscire a Busalla, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Genova Bolzaneto.