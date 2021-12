Covid, zona arancione: cosa cambia, le regole da seguire

La Liguria chiuderà il 2021 in fascia gialla ma all'inizio del nuovo anno, se la situazione non migliorerà, potrebbe scivolare verso un colore più scuro lunedì 3 o 10 gennaio. Tutto dipende dall'aumento dei posti letto occupati in ospedale da pazienti covid, più che triplicati nell'ultimo mese.

Da lunedì 20 dicembre la Liguria si trova in zona gialla per aver superato i tre parametri di incidenza oltre i 50 casi ogni centomila abitanti, 15 per cento di posti letto occupati da pazienti covid nei reparti ordinari, e 10 per cento di posti letto occupati nelle terapie intensive covid. Per passare in zona arancione, l'incidenza deve essere superiore ai 150 casi ogni centomila abitanti, 30 per cento di posti letto occupati nei reparti ordinari e 20 per cento nelle terapie intensive.

Andiamo a vedere quali sono le nuove regole da rispettare in zona arancione e cosa cambia rispetto alla zona gialla, nel caso in cui la Liguria dovesse malauguratamente passare di fascia.

Sostanzialmente, alle regole della zona gialla - come si può vedere nel documento ufficiale allegato in fondo all'articolo - si aggiungono queste altre, che limitano molte attività nei confronti di chi non è vaccinato:

Spostamenti con mezzo proprio verso altri comuni della stessa regione/verso altre regioni o province autonome: per chi non ha il green pass è consentito solo per lavoro, per necessit, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune. Per tutti gli altri è consentito

Acquisto di skipass per uso esclusivo di impianti di risalita diversi da funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento: consentito esclusivamente a chi ha il green pass "rafforzato"

Accesso ai negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (eccetto alimentari, edicole, librerie, farmacie, tabacchi): consentito esclusivamente a chi ha il green pass "rafforzato"

Bar e ristoranti: consumazione al banco consentita solo a chi ha il green pass "rafforzato"

Bar e ristoranti: consumazione al tavolo all'aperto consentita solo a chi ha il green pass "rafforzato"

Strutture ricettive, servizio di ristorazione non riservato ai clienti: dedicato solo a chi ha il green pass "rafforzato"

Attivita? sportiva o motoria al chiuso e anche all'aperto: consentita solo a chi ha il green pass "rafforzato"

Accesso agli spogliatoi: consentito solo a chi ha il green pass "rafforzato"

Sport di squadra e attivita? sportiva in centri e circoli sportivi al chiuso: consentito solo a chi ha il green pass "rafforzato" (mentre all'aperto tutti lo possono praticare)

Sport di contatto (al chiuso e all'aperto): consentito solo a chi ha il green pass "rafforzato"

Accesso a mostre, musei e altri luoghi della cultura (tranne archivi e biblioteche): consentito solo a chi ha il green pass "rafforzato"

Sagre e fiere, anche su aree pubbliche: accesso consentito solo a chi ha il green pass "rafforzato"

Convegni e congressi, all'aperto e al chiuso: accesso consentito solo a chi ha il green pass "rafforzato"

Feste conseguenti a cerimonie civili e religiose: accesso consentito solo a chi ha il green pass "rafforzato"

Accesso ai centri benessere al chiuso: consentito solo a chi ha il green pass "rafforzato"

Accesso ai centri termali all'aperto e al chiuso (salvo che per livelli essenziali di assistenza e le attivita? riabilitative o terapeutiche): consentito solo a chi ha il green pass "rafforzato"

Accesso a parchi tematici e di divertimento: consentito solo a chi ha il green pass "rafforzato"

Centri culturali, centri sociali e ricreativi (al chiuso e all'aperto): accesso consentito solo a chi ha il green pass "rafforzato"

Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino?: accesso consentito solo a chi ha il green pass "rafforzato"