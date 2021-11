Due giornate di visite specialistiche gratis in piazza Caricamento per la prevenzione dei tumori al seno

L'evento Carovana delle Prevenzione è un progetto della Komen Italia che porta la prevenzione nelle città italiane per la tutela della salute e lotta ai tumori del seno.

Verranno offerte due giornate di promozione della salute con visite specialistiche per la prevenzione dei tumori del seno riservate alle donne fuori screening regionali (mammografia per donne fra i 40 e i 49 anni e over 70 e ecografia senologica under 40): appuntamento domenica 14 e lunedì 15 novembre in piazza Caricamento, a Genova, dalle 9,30 alle 16,30. L'iniziativa beneficia del patrocinio del Comune di Genova.

La Carovana della Prevenzione è il progetto ideato dalla Susan G. Komen Italia, in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma, per offrire gratuitamente prestazioni cliniche e diagnostiche di prevenzione, alle donne che per età o per altri motivi non sono incluse nei programmi di screening offerti dalle Regioni e raggiunge i luoghi dove la prevenzione arriva con più difficoltà.

Patrocinato dall'Istituto Superiore di Sanità, il progetto ha già svolto quasi 400 giornate di promozione della salute femminile in 17 regioni italiane ed ha offerto gratuitamente circa 30.000 esami diagnostici e prestazioni specia istiche di prevenzione.