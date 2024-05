A Villa Bombrini dal 13 maggio vaccinazioni in accesso diretto

A partire da lunedì 13 fino al 31 maggio Asl 3 potenzia l’offerta sanitaria sul territorio promuovendo una campagna di vaccinazione in accesso diretto presso l’hub vaccinale di Villa Bombrini (via Muratori, a Cornigliano).

L'iniziativa è rivolta in particolare ai bambini e agli anziani, che costituiscono le categorie più esposte alle malattie infettive, ma è aperta anche a tutti i cittadini di ogni fascia di età. Per accedere alla vaccinazione non è necessaria quindi la prenotazione; il servizio è attivo dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 16 e il venerdì dalle 8 alle 12 sino a esaurimento posti. Potranno essere vaccinati nella stessa occasione anche i gruppi familiari composti da bambini, genitori e nonni.

Tra i vaccini disponibili sono inclusi quelli per l’infanzia (per bambini di età superiore ai 10 mesi), per la fascia d’età scolare e prescolare, per gli adulti e gli anziani.

L’elenco completo è consultabile a questo link (dove sono anche disponibili le informazioni sulla gratuità per le categorie indicate dal Piano Vaccinale della Regione Liguria).

L’iniziativa si aggiunge all'accesso diretto - già disponibile presso Villa Bombrini - dedicato alla vaccinazione anti-Hpv.