Giornata mondiale autismo, a Voltri la tavola rotonda con gli esperti

Una tavola rotonda per parlare di autismo con esperti, sportivi e istituzioni: è questo lo scopo di "Connessioni blu: il mondo dell'autismo" che si terrà mercoledì 3 aprile alle 16 presso la biblioteca Benzi di Voltri.

L'incontro è stato organizzato in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, il 2 aprile. Per porre l'attenzione su questa tematica, il Municipio Ponente ha previsto un pomeriggio di aggiornamento e sensibilizzazione durante il quale si terrà anche un collegamento telefonico con il fundraiser e scrittore Massimo Pedersoli, partito proprio dal ponente genovese per compiere un viaggio a piedi fino a Capo Nord e promuovere una cultura di maggior attenzione al mondo dell'autismo.

Interverranno Lorella Fontana, vicepresidente del Municipio Ponente, il nutrizionista Gabriele Casarino, la presidentessa della cooperativa sociale Abracadabra e terapista Aba Silvia Galleano, la terapista Aba presso Abracadabra Carlotta Berti, il dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo Pra' Luca Goggi, la docente Silvia Bersi, la responsabile operativa delle unità cinofile da soccorso "Il Branco Anpas" Alessia Doragrossa e l'esperta in Iaa (interventi assistiti con animali) Eugenia Boccardo. In più, in collegamento, ci sarà anche Pedersoli.

L'iniziativa è voluta in particolare dalla vicepresidente del Municipio Lorella Fontana: "Il mio intento su questo tema delicato è di coinvolgere più persone possibili nel dar valore alle relazioni umane: una forma d’amore e di civiltà in questo tempo disattento e veloce. Sarà una tavola rotonda composta da esperti educatori, terapisti, nutrizionisti ed esperti operatori di unità cinofile addestrate proprio per affiancare bambini e ragazzi nel processo abilitativo: tutte persone che vivono quotidianamente questa realtà e che hanno acquisito grande esperienza".