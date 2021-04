H-Open Week sulla Salute della Donna: una settimana di visite gratuite negli ospedali genovesi

In occasione della Giornata nazionale della salute della donna istituita nel 2016 dal Ministero della Salute (22 aprile), la fondazione Onda dedica una settimana del mese di aprile alle donne con l'obiettivo di promuovere l'informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili.

Attraverso gli ospedali con i Bollini Rosa che aderiscono all'iniziativa, saranno offerti gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e informativi nell'ambito delle seguenti aree specialistiche: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie e disturbi dell'apparato cardio-vascolare, malattie metaboliche dell'osso (osteoporosi), medicina della riproduzione, neurologia, oncologia, psichiatria, reumatologia, senologia, violenza sulla donna.

Ecco i servizi in Liguria:

Istituto Giannina Gaslini

Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 19/04/2021 - 20/04/2021 - 21/04/2021 - 22/04/2021 - 23/04/2021

Tipologia: Visite Diabetologiche, Endocrinologiche, DXA

Ulteriori Informazioni: La DXA non potrà essere eseguita nella giornata di mercoledì

Orario pomeriggio: 15:00 - 17:00

Luogo / Sede: Padiglione 16 piano terra - IRCCS Giannina Gaslini

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: mariaaulicino@gaslini.org

Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 19/04/2021

Tipologia: Le ferite che parlano: il cutting

Ulteriori Informazioni: Incontro rivolto ai genitori effettuato da psicologi e neuropsichiatri

Orario pomeriggio: 13:30 - 16:30

Luogo / Sede: Padiglione 20 - 3° piano - IRCCS G. Gaslini

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: psicologia@gaslini.org

Ospedale Policlinico San Martino

Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 19/04/2021

Tipologia: colloquio psicologico

Ulteriori Informazioni: all'ingresso è previsto il triage misura di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus negli ambienti ospedalieri.

Orario mattina: 10:00 - 14:00

Orario pomeriggio: 14:15 - 16:00

Luogo / Sede: Padiglione 10 piano terra

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0105553742

Note: è possibile prenotare nelle giornate di martedì13/04/2021 e mercoledì 14/04/2021 dalle 10.00 alle 13.00 al numero di telefono 0105553742

Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 19/04/2021

Tipologia: visita colloquio e counseling pre gravidico in pazienti in età fertile con malattie reumatiche

Ulteriori Informazioni: è possibile prenotare al numero di telefono 0105555178 dal giorno 01/04/2021 dalle ore 10.30 alle 13.30

Orario pomeriggio: 14:00 - 17:00

Luogo / Sede: Clinica Oculistica 1 piano ambulatorio di reumatologia

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0105555178

Note: le prenotazioni per prenotare sono aperte dal 01/04/2021 dalle ore 10.30 alle 13.30

Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 21/04/2021

Tipologia: visite senologiche

Ulteriori Informazioni: 9 visite senologiche la prima alle ore 08.30 (1 ogni mezzora come da procedura anticovid), l'ultima ore 12.30

Orario mattina: 08:30 - 12:30

Luogo / Sede: Padiglione 40 Piano Terra

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0105558191 Coordinatrice Dott.ssa Lina Orsino

Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 22/04/2021

Tipologia: visita colloquio e counseling pre gravidico in pazienti in età fertile con malattie reumatiche

Ulteriori Informazioni: le prenotazioni sono aperte dal 01/04/2021 dalle ore 10.30 alle 13.30 la durata della visita colloquio e counseling pre gravidico in pazienti in età fertile con malattie reumatiche ha ka durata di circa 15 minuti

Orario pomeriggio: 14:00 - 17:00

Luogo / Sede: Clinica Oculistica 1 piano ambulatorio di reumatologia

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0105555178

Note: le prenotazioni sono aperte dal 01/04/2021 dalle ore 10.30 alle 13.30

Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 22/04/2021

Tipologia: visite uroginecologiche

Ulteriori Informazioni: La visita Uroginecologica è indicata per tutte quelle pazienti che sono affette da incontinenza urinaria indipendentemente dall'età o da prolasso genitale

Orario pomeriggio: 14:30 - 18:00

Luogo / Sede: Padiglione 1 piano terra ambulatorio 1

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0105553785 attivo da 06/04/2021

Note: dal giorno 06/04/2021 sarà possibile effettuare la la prenotazione al numero 0105553785 attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 07.30 alle ore 8.45 Le visite verranno effettuate preso l'ambulatorio 1 sito al piano terra del Padiglione 1 dell'ospedale Policlinico San Martino.

Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 23/04/2021

Tipologia: visita colloquio e counseling preconcezionale

Ulteriori Informazioni: visita colloquio e counseling preconcezionale l'ambulatorio è rivolto alle donne in età fertile che vogliono una gravidanza in particolare ci rivolgiamo a donne affette e non da patologie (malattie autoimmuni diabete ipertensione nefropatie cardipatie patologie oncologiche) o che assumono farmaci. per prenotare la visita è necessario telefonare dal giorno 06/04/2021 dal Lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle 08.45 al numero 0105552716. la visita avverrà presso il padiglione 2 Piano terra ambulatorio 4.

Orario mattina: 09:00 - 13:00

Luogo / Sede: Padiglione 2piano terra ambulatorio 4

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0105552716 attivo dal 06/04/2021

Note: e possibile prenotare dal giorno 06/04/2021 dalle 07.00 alle ore 08.45 al numero 0105552716

Ospedale Villa Scassi

Tipologia di servizio: Altre attività

Data: 19/04/2021 - 20/04/2021 - 21/04/2021 - 22/04/2021 - 23/04/2021 - 24/04/2021 - 25/04/2021

Tipologia: Realizzazione e diffusione pillole di salute sul tema della prevenzione del tumore al seno

Ulteriori Informazioni: I video saranno fruibili durante l'open week nell'ambito dei canali di comunicazione istituzionali Asl3

Orario mattina: 00:00 - 12:00

Orario pomeriggio: 12:00 - 23:00

Luogo / Sede: Sito web Asl3

Prenotazione obbligatoria: No

Tipologia di servizio: Incontro virtuale aperto alla popolazione

Data: 19/04/2021 - 20/04/2021 - 21/04/2021 - 22/04/2021 - 23/04/2021

Titolo: filo diretto con lo specialista

Ulteriori Informazioni: Asl3 propone un filo diretto al numero 010 849 6006 per mettere in contatto le utenti con il Dipartimento Materno Infantile e la S.C. Ostetricia e Ginecologia che rappresenta l'hub di secondo e terzo livello per quanto concerne le esigenze ostetrico ginecologiche

Orario mattina: 08:00 - 12:00

Prenotazione obbligatoria: No

Ospedali Riuniti Leonardi e Riboli

Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 21/04/2021

Tipologia: problemi fertilità ed endometriosi

Ulteriori Informazioni: visite gratuite con appuntamenti ogni 30 minuti per sanificazione dopo ogni visita presso l'ambulatorio di Ginecologia dell'ospedale di Rapallo al piano terra. Prenotazione obbligatoria sino ad esaurimento posti a partire da mercoledì 14 aprile dalle11 alle 13 al numero 0185/329717 (coordinatrice dott.ssa Dell'Agnello)

Orario pomeriggio: 14:00 - 19:00

Luogo / Sede: Ospedale di Rapallo Ambulatorio di Ginecologia piano terra

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0185/329717 esclusi sabato e domenica